فتح باب التسجيل للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس ببرنامج up skill program

فتحت جامعة عين شمس باب الترشح للإستفادة من البرنامج للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس (معيد – مدرس مساعد) ، علما بأن مدة التدريب أسبوعين ممول بالكامل من دائرة الابتكار وبنهاية التدريب يكون المشاركين قد اجتازوا برنامج استراتيجيات التعلم النشط والتدويل وكيفية تقديم المشروعات وبرنامج خاص بالمهارات الشخصية.

فى إطار برنامج "up skill program " لتنمية المهارات ، وتفعيلا لدور دائرة الابتكار بجامعة عين شمس والتي تعد أول دائرة ابتكار متكاملة بالجامعات المصرية وتضم ثلاث مراكز هي مركز التدريب والتطوير ذراع الجامعة للتطوير وبناء القدرات ومركز التوظيف ذراع الجامعة للتوظيف ومركز ريادة الاعمال والابتكار ذراع الجامعة لريادة الأعمال .



ويمنح المتدرب فى نهاية البرنامج شهادة بالبرنامج ككل بالإضافة إلى شهادات صالحة للترقي.

كما سيتم إلحاق أول خمس متدربين ببرنامج تدريبي لإعدادهم كقادة المستقبل.

فعلى من يرغب فى الالتحاق بالبرنامج التسجيل و استكمال البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي



أو مسح الكود المرفق ، علما بأن الفئة العمرية المستهدفة لا تزيد عن ٣٠ عام.