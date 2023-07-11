عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس ببرنامج up skill program

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فتحت جامعة عين شمس باب الترشح  للإستفادة من البرنامج للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس (معيد – مدرس مساعد) ، علما بأن مدة التدريب أسبوعين ممول بالكامل من دائرة الابتكار وبنهاية التدريب يكون المشاركين قد اجتازوا برنامج استراتيجيات التعلم النشط والتدويل وكيفية تقديم المشروعات وبرنامج خاص بالمهارات الشخصية.

 

فى إطار  برنامج  "up skill program " لتنمية المهارات ، وتفعيلا لدور دائرة الابتكار بجامعة عين شمس والتي تعد أول دائرة ابتكار متكاملة بالجامعات المصرية وتضم ثلاث مراكز هي مركز التدريب والتطوير ذراع الجامعة للتطوير وبناء القدرات ومركز التوظيف  ذراع الجامعة للتوظيف ومركز ريادة الاعمال والابتكار ذراع الجامعة لريادة الأعمال .

txt

لطلاب الثانوية العامة.. احصل على 60% درجة النجاح في اختبارات القدرات 2023

txt

جامعة عين شمس تطلق برنامج "up skill program" لتنمية مهارات الطلاب والهيئات المعاونة


ويمنح المتدرب فى نهاية البرنامج شهادة بالبرنامج ككل بالإضافة إلى شهادات صالحة للترقي.

كما سيتم إلحاق أول خمس متدربين ببرنامج تدريبي لإعدادهم كقادة المستقبل.

فعلى من يرغب فى الالتحاق بالبرنامج التسجيل و استكمال البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي


أو مسح الكود المرفق ، علما بأن الفئة العمرية المستهدفة لا تزيد عن ٣٠ عام.

جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير مركز ريادة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. احصل على 60% درجة النجاح في اختبارات القدرات 2023

جامعة عين شمس تطلق برنامج "up skill program" لتنمية مهارات الطلاب والهيئات المعاونة

10 سنوات على 30 يونيو.. مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا بالتعاون مع المنظمات الدولية

مؤتمر قضايا التحول في المجتمعات بتونس.. تفاصيل التقديم من خلال الأعلى للجامعات

ننشر الأعداد المقرر قبولها بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

حجازي وعاشور يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تطوير التعليم "EDC"

بعد الإعلان عن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم العالي": تنبيه عاجل من "الأعلى للجامعات"

لطلاب الثانوية للعامة.. تفاصيل مصروفات اختبارات القدرات 2023

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من طيران الرياض | تفاصيل

انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في تدريبات الزمالك الجماعية

القارئ محمد صديق المنشاوي يثير غضب أهالي سوهاج بسبب لافتة| تفاصيل

موجة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ