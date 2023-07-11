جامعة عين شمس تطلق برنامج "up skill program" لتنمية مهارات الطلاب والهيئات المعاونة

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يوم الإثنين الموافق ٧/١٠ انطلاق فعاليات برنامج "up skill program " لتنمية مهارات طلاب الجامعة والهيئات المعاونة، بحضور الدكتورة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،أ.د إيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، وتحت إشراف أ.د. نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير، د. أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف ، د. وئام محمود نائب مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال.

يهدف البرنامج الذى ينظمه مركز التوظيف بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال ومركز التدريب والتطوير بالجامعة إلى اكساب الطلاب المهارات والقدرات للمنافسة فى سوق العمل وتأهيلهم لوظائف المستقبل .

فى كلمته قدم أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، الشكر للقائمين علي دائرة الإبتكار بالجامعة ( مركز الإبتكار - مركز التوظيف - مركز التدريب والتطوير ) علي الجهود المبذولة للقيام بدورهم على الوجه الأمثل ، مشيداً بعملهم في تناغم جميل يستهدف إكساب الطلاب والهيئات المعاونة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين العديد من المهارات المختلفة .

وأضاف أنه لابد من تضمين كافة الطلاب والهيئات المعاونة في البرامج التدريبية ، لذا سيتم تكرار البرنامج في موعد محدد ويتم الإعلان عنه لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من هذا البرنامج المتميز.



وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن المراكز الثلاثة المشاركة في البرنامج تعد بيوت خبرة بالجامعة وقد استفاد قطاع التعليم والطلاب من خبراتهم بشكل كبير ، داعياً كافة كليات وقطاعات الجامعة للتعاون معهم والإستفادة من خبراتهم .

كما تحدث سيادته عن مشروع " الحوكمة " بالتعاون مع دائرة الإبتكار وتدريب الموظفين بالقطاع من خلال مركز التدريب والتطوير لرفع مهارات العاملين بالجامعة.

أوضح أ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،أن برنامج up skill يعد أحد الأنشطة المميزة لدائرة الإبتكار بالجامعة ، مضيفاً أن هذا البرنامج وغيره من البرامج المشابهة لها مردود إيجابي على منافسة أبناء الجامعة فى مجال سوق العمل إلى جانب إسهاماته في ملف التصنيف الدولى للجامعة .

كما سيساهم أيضا فى نضوج الباحثين والطلاب المشاركين وسيخلق لديهم نظرة مختلفة عن ما يدرسون أو ما يقومون به من أبحاث ، وخلق منظور تنافسي تحتاجه الدولة فى خططها التنموية .

وأكدت أ.د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن خريجى كليات جامعة عين شمس علي أعلى مستوى تعليمى وهذا البرنامج سيساهم فى صقل خبراتهم وتقديمهم بصورة مميزة لسوق العمل.

وقدم د. أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف عرض تعريفى عن المشروع الذي يستمر علي مدار ثلاثة أشهر ، أوضح خلاله أن ركائز تصميم المشروع استندت إلى إستراتيجيات جامعات الجيل الرابع ورؤية مصر 2030 و احتياجات سوق العمل.

و أضاف أنه من خلال المشروع ، يهدف مركز التوظيف إلى تمكين 1200 طالب من طلاب الجامعة ليصبحوا كوادر مؤهلة لسوق العمل عن طريق بناء مهاراتهم الشخصية والإجتماعية ، وقدراتهم على الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي ومهارات التوظيف ، وكذلك إعطاؤهم التوجيه المهني المطلوب ليتمكنوا من اختيار المسار الوظيفي الذي يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم .

وأضاف أنه في حالة اختيار الطلاب لأن يصبحوا رواد أعمال سيتم دعمهم من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال حيث يهدف المركز الى بناء مهارات التفكير الابداعي لمساعدتهم في انشاء شركات ناشئة من خلال تمكينهم بمهارات ريادة الأعمال.

وأوضح د. أحمد عبدالعزيز انه من أجل تصميم المشروع، أجرى فريق مركز التوظيف بجامعة عين شمس بحثًا مكثفًا لإنشاء إطار عمل البرنامج. أعتمد الفريق على استطلاع شركة McKinsey (الذي استند إلى مقترحات 18000 شخص في 15 دولة عن مهارات المواطنين في مستقبل التوظيف) ، وكذلك إلى تقرير مستقبل الوظائف لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum والذي يسلط الضوء على أهم 10 المهارات الوظيفية اللازمة لعام 2023.

وفي كلمتها من خلال الفيديو كونفرنس ، أوضحت أ.د. نيفين عاصم أن مركز التدريب والتطوير من خلال المشروع يهدف إلى اكساب ١٠٠ عضو من الهيئات المعاونة (معيد - مدرس مساعد) بجامعة عين شمس مهارات استراتيجيات التعلم النشط وتنمية الذات ومهارات التدويل وكيفية تقديم المشروعات وتقديم برنامج خاص بالمهارات الشخصية.

كما أوضحت سيادتها بأن سوف يمنح كل متدرب فى نهاية البرنامج شهادة بالبرنامج ككل بالإضافة إلى شهادات صالحة للترقي.

كذلك سيتم إلحاق أول خمسة متدربين ببرنامج تدريبي لإعدادهم كقادة المستقبل ممول من المركز من خلال عمل جلسات Mentoring and coaching.

واشارت أ.د. نيفين عاصم إلي أن البرنامج يستهدف في دورته الحالية الهيئة المعاونة لتحقيق استثمار حقيقي في مواردنا البشرية وتأهليهم وتنمية قدراتهم كقادة للمستقبل ، لافتة إلي أنه سيتم فتح باب التقدم للإشتراك فى البرنامج حتى 5 أغسطس، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وإعلان روابط التقدم .

وتحدثت د. وئام محمود عن رؤيه د. محمود المتينى منذ تولي سيادته رئاسه الجامعة وهى كيفيه تقديم خدمه كاملة متميزة للطلاب حتى التخرج ،لتصبح الجامعة واحده من جامعات الجيل الرابع ، ولذلك تم استهداف طلاب السنة الثالثه والرابعه من كليات الجامعة وتوجيههم وبناء مهاراتهم وتبنى مقترحاتهم وجعلها منتج قابل للتصنيع وتحويل المشكله لفرص حقيقية من خلال وضع الخبرات المكتسبة من الشركات كجزء من منهجهم الدراسي .

وأشارت إلي أنه يشارك فى البرنامج 1200 طالب في دورات متتالية علي مدار ثلاثة اشهر ، مدة كل دورة ثلاثة أسابيع لتأهيلهم لسوق العمل ،الى جانب تدريب ٤٥٠ طالب علي ريادة الأعمال ، كذلك يستهدف البرنامج في دورته الحالية تنمية مهارات 100 من الهيئات المعاونة .

جامعة عين شمس