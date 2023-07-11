عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 سنوات على 30 يونيو.. مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا بالتعاون مع المنظمات الدولية

صدى البلد

حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، وفي هذا الإطار أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو- إلكسو- إيسيسكو)، على الدور الرائد الذى حققته اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم فى مجال التعاون مع المنظمات الدولية، واستضافة المؤتمرات العلمية الدولية، وتنظيم العديد من البرامج والمشروعات والدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع المنظمات الثلاث (اليونسكو، الإلكسو، الإيسيسكو) على نحو يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية (رؤية مصر 2030) خلال الفترة من 2014 حتى 2023.

txt

مؤتمر قضايا التحول في المجتمعات بتونس.. تفاصيل التقديم من خلال الأعلى للجامعات

txt

ننشر الأعداد المقرر قبولها بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

txt

حجازي وعاشور يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تطوير التعليم "EDC"

txt

بعد الإعلان عن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم العالي": تنبيه عاجل من "الأعلى للجامعات"

txt

لطلاب الثانوية للعامة.. تفاصيل مصروفات اختبارات القدرات 2023

txt

توجيه عاجل من التعليم العالي للكليات بشأن اختبارات القدرات 2023

txt

التعليم العالي : اعتبار الطالب غير لائق في اختبار القدرات حال هذا التصرّف

txt

عاشور: تجديد تعيين محمد محمود أبوزيد رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب

txt

تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"

txt

تأكيدا لما نشره صدى البلد.. التعليم العالي: 15 يوليو موعد التقديم لاختبارات القدرات

 

وأشار الوزير إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد العديد من الفعاليات التى شاركت فيها جمهورية مصر العربية، ومنها: مشاركة مصر فى أعمال الدورة العادية الـ119 للمجلس التنفيذى للألكسو، والدورة الـ216 للمجلس التنفيذى لليونسكو، وكذلك احتضان مصر الدورة الثالثة للأسبوع العربى للبرمجة، فضلاً عن مشاركة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى احتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بالإضافة إلى تنظيم اللجنة بالتعاون مع منظمة الألكسو ورشة عمل حول "المدن المستدامة والذكية".  

ومن جانبه، أشار د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى تنظيم العديد من الفعاليات والدورات التدريبية خلال عام 2023، ومنها: تنظيم اللجنة فعاليات المرحلة الأولى لمشروع " تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة" بالإضافة إلى عقد الدورة التدريبية الوطنية حول "الاستشراف الإستراتيجى من أجل اتخاذ القرار" بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، لافتًا إلى اختيار د. منال فوزي رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية، والرئيس الأسبق لقسم علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ضمن ١٢ خبيرًا باللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج الماب الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، ابتداء من الأول من يناير 2023 ولمدة ٤ سنوات.

وأشار المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى فوز د. عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأستاذ كرسى اليونسكو للتراث الثقافى المغمور بالمياه، برئاسة الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة لاجتماع الدول الأطراف فى ميثاق اليونسكو لعام 2001، والدورة الرابعة عشر لاجتماع الهيئة الاستشارية والتى عقدت خلال شهر يونيو 2023 بمقر منظمة اليونسكو بباريس، وكذلك فوز د. مسعد عطية عبدالوهاب أستاذ بقسم السموم الغذائية والملوثات بالمركز القومي للبحوث عام 2023 بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية في علوم الحياة لعام 2022 في إصدارها السابع.

وأوضح د. محمد سمير حمزة أنه خلال عام 2023 تم عقد الاجتماع الدوري لمناقشة تنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس بالتعاون مع الإيسيسكو، مشيرًا إلى تنظيم اللجنة الوطنية بالتعاون مع الألكسو العديد من الأنشطة، ومنها: ورشة عمل حول "استخـدام تحليلات البيانات الضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة"، فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية  حول "إدماج منهجية البحث والاستقصاء وحل المشكلات في تدريس العلوم".

ولفت القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى تنظيم  اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، ووزارة السياحة والآثار، وكلية الآثار بجامعة القاهرة، والمتحف القومي للحضارة المصرية NMEC دورة تدريبية بعنوان "تدريب العاملين في إدارة المشروعات ودراسة الجدوى بمجال ترميم الآثار" خلال الفترة من 26 فبراير حتى 2 مارس 2023، ويأتى ذلك فى إطار الدور المحورى للجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية بالتعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.

وأضاف د. محمد سمير حمزة أنه تم اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي لعام 2022، وفوز جمهورية مصر العربية بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي لعام 2022، وانضمام مدينة الفيوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم (GNLC) لعام 2022، وفوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2021، كما فازت مدينة أسوان بجائزة الشبكة الدولية لمدن التعلم "GNLC" التابعة لليونسكو عام 2019، وكذلك فازت محافظة الجيزة ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017، فضلاً عن فوز جامعة عين شمس بجائزة (كونفوشيوس) لمحو الأمية لعام 2021.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تشجيع التعاون الدولى وخاصة التعاون مع المنظمات الدولية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في الانفتاح على العالم الخارجي، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمى فى ظل التعاون مع المنظمات الدولية (اليونسكو، الألكسو، الإيسيسكو) بما ينعكس إيجابيًا على النهوض بالتراث الثقافى، فضلاً عن تأهيل وإعداد الكوادر البشرية فى المجالات ذات الأولوية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى فوز جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية للمحيطات بمنظمة اليونسكو، وفازت أيضًا بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى نهاية 2021، كما فازت مصر أيضًا للمرة الثانية على التوالي بمقعد نائب الرئيس ممثلاً عن المجموعة العربية لليونسكو في لجنة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنية بدراسة المشروع الأولي للاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، بالإضافة إلى إطلاق دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية عام 2022.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مصر فازت بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 2017 حتى 2021 ضمن 58 دولة عضو في المجلس من أصل 193 دولة عضو بالمنظمة، كما تم انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس الهيدرولوجي الدولي لليونسكو IHP خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

كما نجحت اللجنة الوطنية المصرية في إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوي ومولد شاعر النيل حافظ إبراهيم في برنامج الذكرى السنوية لمنظمة اليونسكو لعامي 2022 – 2023، وكذا إدراج الخط العربي ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي عام 2021، فضلاً عن إدراج دار الكتب والوثائق القومية ضمن الأحداث والشخصيات البارزة التي يمكن لليونسكو الاحتفال بها، بالإضافة إلى فوز مؤسسة "مصر الخير" بجائزة منظمة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء ودمجهن بالمجتمع عام 2018، وكذلك فوز جمعية (قبس من نور) المصرية بجائزة الإيسيسكو لمحو الأمية والتربية غير النظامية عام 2017.

ونفذت اللجنة العديد من الأنشطة والمشروعات وورش العمل والندوات خلال العشر سنوات الماضية، من أهمها: استضافة مصر المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2021، وكذلك استضافت الدورة الـ42 بالمجلس التنفيذي والدورة الـ14 من المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك استضافة جمهورية مصر العربية أولمبياد البحث العلمي بالتعاون مع منظمة الألكسو عام 2019، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2018، ومنها: مشروع (تمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة).

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

أنا هثبتلكم.. كامل الوزير يتحدى نائبين: لو كلامكم صح هقدم استقالتي

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

موضوعات متعلقة

مؤتمر قضايا التحول في المجتمعات بتونس.. تفاصيل التقديم من خلال الأعلى للجامعات

ننشر الأعداد المقرر قبولها بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

حجازي وعاشور يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تطوير التعليم "EDC"

بعد الإعلان عن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم العالي": تنبيه عاجل من "الأعلى للجامعات"

لطلاب الثانوية للعامة.. تفاصيل مصروفات اختبارات القدرات 2023

توجيه عاجل من التعليم العالي للكليات بشأن اختبارات القدرات 2023

التعليم العالي : اعتبار الطالب غير لائق في اختبار القدرات حال هذا التصرّف

عاشور: تجديد تعيين محمد محمود أبوزيد رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب

ترشيحاتنا

التعليم: ضبط مصور امتحان ديناميكا الثانوية العامة وتحرير محضر

تحذيرات من انتشار الحرائق| دولة عربية تسجل درجات حرارة تقترب من الخمسين مئوية

على متنها 6 أشخاص.. فقدان طائرة مروحية في نيبال

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

لتفادي النوم والحوادث.. خطوات للحفاظ على حياتك في أثناء القيادة

شروط جديدة لـ حصول الأرامل على نفقة العدة| مشروع قانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ