تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اختبارات القدرات 2023 يتم اجراؤها في المواعيد المقررة مرة واحدة، وذلك لكل نوع من أنواع تلك الاختبارات.



وأوضح المصدر لموقع "صدى البلد" أنه لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات 2023 القيام بأدائها مرة أخرى، وذلك سواء في الكلية نفسها أم بكلية أخري .





وأشار المصدر بوزارة التعليم العالي إلى أنه لن يعتد بأية إفادة ورقية، تقوم أي كلية بمنحها فيما يخص نتيجة امتحانات اختبارات القدرات 2023 ، انما تكون النتيجة عبر موقع التنسيق فقط وذلك حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب.



اختبارات القدرات 2023

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن اعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك كن خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، ويأتي ذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول التي تصدر من المجلس الأعلى للجامعات.





وأوضحت الوزارة في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها في جميع أجهزتها، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.





اختبارات القدرات 2023

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 ، وهي:-



1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي.

