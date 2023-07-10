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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اختبارات القدرات 2023 يتم اجراؤها في المواعيد المقررة مرة واحدة، وذلك لكل نوع من أنواع تلك الاختبارات.
 

وأوضح المصدر لموقع "صدى البلد" أنه لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات 2023 القيام بأدائها مرة أخرى، وذلك سواء في الكلية نفسها أم بكلية أخري .

 

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تأكيدا لما نشره صدى البلد.. التعليم العالي: 15 يوليو موعد التقديم لاختبارات القدرات

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لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2023

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موعد الإعلان عن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية

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ننشر أماكن اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة 

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لطلاب الثانوية العامة.. توجيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 

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خطوة بخطوة.. ننشر كيفية التسجيل باختبارات القدرات عبر موقع تنسيق الجامعات 2023

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ننشر قائمة بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها

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عاجل.. التعليم العالي تعلن موعد انطلاق اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة

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وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية والأفرع الأجنبية

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البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024-2025 |تفاصيل التقديم

وأشار المصدر بوزارة التعليم العالي  إلى أنه لن يعتد بأية إفادة ورقية، تقوم أي كلية بمنحها فيما يخص نتيجة امتحانات اختبارات القدرات 2023 ، انما تكون النتيجة عبر موقع التنسيق فقط وذلك حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب.
 

اختبارات القدرات 2023

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن اعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك كن خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، ويأتي ذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول التي تصدر من المجلس الأعلى للجامعات. 

 

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تأكيدا لما نشره صدى البلد.. التعليم العالي: 15 يوليو موعد التقديم لاختبارات القدرات

txt

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2023

txt

موعد الإعلان عن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية

txt

ننشر أماكن اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة 

txt

لطلاب الثانوية العامة.. توجيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 

txt

خطوة بخطوة.. ننشر كيفية التسجيل باختبارات القدرات عبر موقع تنسيق الجامعات 2023

txt

ننشر قائمة بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها

txt

عاجل.. التعليم العالي تعلن موعد انطلاق اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة

txt

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية والأفرع الأجنبية

txt

البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024-2025 |تفاصيل التقديم

وأوضحت الوزارة في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها في جميع أجهزتها، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

 

اختبارات القدرات 2023

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 ، وهي:-


1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات التربية الرياضية
7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .
8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).
9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي.
 

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لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2023

موعد الإعلان عن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية

ننشر أماكن اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة 

لطلاب الثانوية العامة.. توجيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 

خطوة بخطوة.. ننشر كيفية التسجيل باختبارات القدرات عبر موقع تنسيق الجامعات 2023

ننشر قائمة بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها

عاجل.. التعليم العالي تعلن موعد انطلاق اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة

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