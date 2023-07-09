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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024-2025 |تفاصيل التقديم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 
 

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2024-2025  واسارت إلى ان الأكاديمية تقوم بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية:

- تُقبل المقترحات في كافة مجالات العلوم

- يسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويا.

- يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى المصرى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.

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- يجب ان يتقدم الباحث المصرى والباحث المجرى بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه.

- ضرورة إرفاق خطاب من الجهه البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحه الأولى من المشروع من الجانب المصرى والمجرى.

- يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية

- سيتم إبلاغ الباحثين المقبولة مشروعاتهم على البريد الالكترونى الوارد منهم وآخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 29 سبتمبر 2023.
 

واوضحت أنه  على الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي البحث العلمى والتكنولوجى البحث العلمي والتكنولوجيا

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