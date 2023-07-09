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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد من جامعة زيجيانج الصينية يزور المركز القومى للبحوث

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث

استقبل اليوم الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بمكتبه البروفيسور ثياو لي ممثلا جامعه زيجيانج الصينية والوفد المرافق لبحث أوجه التعاون بين البلدين ونشر ثقافة التميز العلمى محلياً ودولياً.

جاءت هذه الزيارة على هامش ورشة العمل التى ينظمها معهد بحوث التغذية بعنوان " البحث والتطوير فى تقنيات ومعدات الكشف والإستخراج والمعالجة"مشروع الحزام والطريق المشترك بين المركز القومى للبحوث وجامعه زيجيانج الصينية".

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وتم عرض فيلم وثائقى عن المركز ونشأته وتاريخه وما يحويه من كفاءات علمية متميزة وامكانات هائلة متضمنه 14 معهداً بحثياً يشمل 109 قسماً و6 مراكز تميز.

وأشار درويش الى أن هذه الزيارة  فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين المركز وجامعة زيجيانج وتعزيز مسيرة البحث العلمي في المنطقة.

جدير بالذكر أن الوفد قام بعمل جولة تفقدية داخل معامل المركز، وقد تبادل الطرفين إهداء الدروع.

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث
اختبارات القدرات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الأعلى للجامعات

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