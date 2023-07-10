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إلهام أبو الفتح
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تعليم

عاشور: تجديد تعيين محمد محمود أبوزيد رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب

محمد محمود أبوزيد
محمد محمود أبوزيد حسن رئيسًا للإدارة المركزية لشئون ال

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين محمد محمود أبوزيد حسن، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير على أهمية الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي بمساراته المختلفة في خدمة المجتمع، موضحًا أن مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالي، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف تطوير نوعية التعليم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة أو من خلال أفرع الجامعات الأجنبية بمصر.

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وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية والأفرع الأجنبية

وأضاف د. أيمن عاشور على أهمية تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية، فمبدأ التكامل يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة مارس الماضي، مشيرًا إلى أن محور التكامل يعمل فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات، موضحًا أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير بأهمية تطبيق مخرجات الإستراتيجية بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية تفعيل مبادئها، ومنها تطبيق التخصصات المتداخلة (البينية) وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أهمية تطوير اللوائح الدراسية، ودعم الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة، وتأسيس مراكز الابتكار وريادة الأعمال بتلك الجامعات كهمزة وصل قوية، وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى.

ووجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات.

وأكد الوزير أهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات؛ لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم.

ووجه د. أيمن عاشور بأهمية تقديم السادة مستشاري الوزير بتلك الجامعات تقارير دورية تتضمن إنجازات الجامعة من دعم الشراكات الدولية، والأنشطة الطلابية، وآليات تطبيق الربط مع الصناعة، وكذا تنظيم المؤتمرات الدولية، وتفعيل زيارات الأساتذة الأجانب للجامعات بمصر، وغيرها من الإنجازات.

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