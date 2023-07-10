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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي : اعتبار الطالب غير لائق في اختبار القدرات حال هذا التصرّف

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت الوزارة بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

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عاشور: تجديد تعيين محمد محمود أبوزيد رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب

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تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"

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تأكيدا لما نشره صدى البلد.. التعليم العالي: 15 يوليو موعد التقديم لاختبارات القدرات

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لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2023

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موعد الإعلان عن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية

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ننشر أماكن اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة 

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لطلاب الثانوية العامة.. توجيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 

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خطوة بخطوة.. ننشر كيفية التسجيل باختبارات القدرات عبر موقع تنسيق الجامعات 2023

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ننشر قائمة بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها

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عاجل.. التعليم العالي تعلن موعد انطلاق اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول خلال اختبارات القدرات 2023 أو أية أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.  

وأضاف المصدر أنه يجب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، و غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في  اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، وممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات. من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية. 

اختبارات القدرات 2023

تنسيق الجامعات 2023

وقال المصدر إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

تشهد أختبارت القدرات 2023 ، لطلاب الثانوية العامة العديد من الخدمات التي تسهل على الطلاب التقديم لخوض الاختبارات ، بينما تنطلق خدمة التقديم لاختبارات القدرات ، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

اختبارات القدرات 2023

يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-
1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات التربية الرياضية
7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .
8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

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عاشور: تجديد تعيين محمد محمود أبوزيد رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب

txt

تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"

txt

تأكيدا لما نشره صدى البلد.. التعليم العالي: 15 يوليو موعد التقديم لاختبارات القدرات

txt

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2023

txt

موعد الإعلان عن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية

txt

ننشر أماكن اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة 

txt

لطلاب الثانوية العامة.. توجيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 

txt

خطوة بخطوة.. ننشر كيفية التسجيل باختبارات القدرات عبر موقع تنسيق الجامعات 2023

txt

ننشر قائمة بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها

txt

عاجل.. التعليم العالي تعلن موعد انطلاق اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يلي ننشر أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 في جميع الكليات بكافة المحافظات. 

وزارة التعليم العالى اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2023 تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات

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