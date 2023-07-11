تعرف على آخر موعد لغلق باب التقدم لمكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (33) من مكافأة النشر الدولي، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية خلال الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/06/2023، على أن يكون التقدم في الفترة من 1/7/2023 وحتى 31 /7 /2023.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان يمكن التسجيل للتقدم لمكافأة النشر الدولي من خلال الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/internationalPublication/reward

وكان قد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

كشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ صدى البلد عن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية، أحدها برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية.

وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.