خبير تعليم يوضح أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية بالجامعات المصرية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تقدم الدعم اللازم لنجاح البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين والعلماء في مجالاتهم المختلفة.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك توجهًا لتنمية وتطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعات الدولي.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الوزارة تتبنى سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم الدعم المالي والتقني والإداري للمؤسسات التعليمية والبحثية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحسين المهارات وتعزيز المعرفة في مختلف المجالات العلمية، وتوسيع مدارك الطلاب والباحثين وتعزيز قدراتهم في التفكير النقدي والابتكار والبحث العلمي.

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن تطبيق هذه البرامج التدريبية يعد استكمالاً لجهود الجامعة في تحديث وتطوير أنظمتها التعليمية ومواكبة التطورات المستمرة في مجال المعرفة، موضحًا أن مع تزايد سرعة التغير والابتكار في مجتمع المعرفة، يصبح من الضروري تأهيل الطلاب والباحثين والعلماء لمواكبة هذه التطورات وتطبيقها في العمل العلمي والبحثي.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن هذه البرامج التدريبية تشمل التدريب المهني، وورش العمل، والندوات العلمية، والمؤتمرات، وغيرها من الفعاليات العلمية التي تعزز التعلم المستمر وتطوير المهارات البحثية.