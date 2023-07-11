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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مكتب جوائز جامعة عين شمس يعقد اجتماعه 41 مع أعضاء هيئة التدريس

صدى البلد

واصل مكتب جوائز جامعة عين شمس اجتماعاته، وعقد اجتماعه  الحادي والأربعين   للحاصلين على جوائز مرموقة وكذلك الرواد، والذي عقد  بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  بالجامعة في 10 يوليو 2023 وذلك  تحت إشراف كل من د. إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.

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واستضاف مكتب الجوائز أ.د. مصطفى محمود عارف  الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات والحاصل على جائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية 2022  حيث كان لسيادته جهود علمية متميزة تمثلت في الإشراف العلمي على أكثر من 21 رسالة دكتوراه وأكثر من 50 رسالة ماجستير كما ناقش سيادته أكثر من  83 رسالة ماجستير ودكتوراه ولسيادته أبحاث علمية منشورة في مجلات محلية ودولية فيما يقرب من 162 بحثا   وشارك سيادته في ألعديد من اللجان القومية ولجان الجودة وله مؤلفات عبارة عن فصول في كتب دولية في مجال التخصص.


وقد أكد على الدور البارز الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم الأبحاث العلمية وتشجيع النشر الدولي، وقد قدم شكره الجزيل لإدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني والسادة النواب على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات، بالإضافة إلى دعم المشاركة في المؤتمرات وتجهيز المعامل البحثية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الباحثين لتحقيق التميز.

 

و في ختام اللقاء وجه كلمة  للباحثين من الشباب بالجامعة حيث أكد أهمية  البحث العلمي وأهمية  اهتمام الشباب  من الباحثين بالصفات الرئيسية المتمثلة في الصبر والمثابرة والعمل الجاد والاستفادة من خبرات العلماء  والجامعة الى جانب  الاهتمام بالبحث العلمي القائم على التجديد والابتكار لرفعة وريادة الجامعة، والسعي للتنافس المتميز على المستوى العالمي والعمل على الاستمرار في تحسين التصنيف الدولي للجامعة.

المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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