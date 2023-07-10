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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: برامج جديدة لخدمة أهداف التنمية المستدامة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تسعى الجامعات إلى مواكبة متطلبات سوق العمل من حيث استحداث برامج جديدة بالكليات أو إنشاء كليات جديدة بسبب تغير متطلبات سوق العمل المختلفة عما كانت عليه فى السابق، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتوغل الشبكة العنكبوتية في الحياة العامة.

وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة عين شمس والمجلس الوطني للشباب.

وأكد عميد كلية الزراعة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفق ما تنص عليه اللوائح والقواعد التنفيذية المنظمة للعملية التدريبية بالكلية وتنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة بتدريب وتأهيل فعلي للشباب قائم علي الجانب العلمي والعملي والالتزام ورقي الأخلاق في التعامل الأمثل وتعزيز الانتماء للوطن وخدمة المجتمع والعمل التطوعي الفعلي والحقيقي وتحقيق المصلحة العامة للجميع وبناء الإنسان وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للفئات المستهدفة من الشباب.

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وأضاف الدكتور أحمد جلال أن الكلية تستعد لتركيبات الجديدة لشبكات المياه والصرف تمهيدا لأعمال الانترلوك بجميع ممرات الكلية لافتا أن الكلية تقوم بتطوير البنية التحتية.

وأوضح عميد كلية زراعة أنه سيتم عقد مجموعة دورات تدريبية بمركز التجارب والبحوث الزراعية تهدف لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي.

 

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023


وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

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