لطلاب الثانوية 2023 .. 8 برامج دراسية متميزة بآثار عين شمس

قال الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الاثار جامعة عين شمس ، إن الكلية تقدم خدمة تعليمية هي الأفضل في مصر من خلال 8 برامج دراسية متميزة، تم تصميمها بالكامل بناء على معايير دولية.

وأضاف عميد الكلية ، أن الكلية تقدم تدريبا صيفيا في المتاحف والمواقع الأثرية لإتاحة فرص أكبر لتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والدولي.

وتابع: الكلية تتشرف باستقبال طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من المصريين والوافدين للالتحاق بالبرامج المتميزة (خاص بمصروفات) التى تبدأ الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي 2022-2023م وهى:

1- برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري (برنامج بيني مع كلية الهندسة)

Architectural Heritage Restoration and Conservation Program

2- برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية (برنامج بيني مع كلية الحاسبات والمعلومات)

Archaeological and Heritage Information Systems Program

3- برنامج الآثار الحيوية (برنامج بيني مع كلية العلوم)

Bioarchaeology Program

بالإضافة الى البرامج السابق بدأ الدراسة بها خلال العام الجامعي 2021-2022م وهي:

4- علوم الآثار والحفائر. Archaeology and Excavation

5- إدارة المتاحف والمواقع الأثرية. Museum and Archaeological Site Management