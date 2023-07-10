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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية 2023 .. 8 برامج دراسية متميزة بآثار عين شمس

ثانوية عامة 2023
ثانوية عامة 2023

قال الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الاثار جامعة عين شمس ، إن الكلية تقدم خدمة تعليمية هي الأفضل في مصر من خلال 8 برامج دراسية متميزة، تم تصميمها بالكامل بناء على معايير دولية.

وأضاف عميد الكلية ، أن الكلية تقدم تدريبا صيفيا في المتاحف والمواقع الأثرية لإتاحة فرص أكبر لتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والدولي.

وتابع: الكلية تتشرف باستقبال طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من المصريين والوافدين للالتحاق بالبرامج المتميزة (خاص بمصروفات) التى تبدأ الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي 2022-2023م وهى:

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بدء البرنامج التأهيلي بجامعة عين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

1- برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري         (برنامج بيني مع كلية الهندسة)
Architectural Heritage Restoration and Conservation Program
2- برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية         (برنامج بيني مع كلية الحاسبات والمعلومات) 
Archaeological and Heritage Information Systems Program
3- برنامج الآثار الحيوية                                (برنامج بيني مع كلية العلوم)
Bioarchaeology Program

بالإضافة الى البرامج السابق بدأ الدراسة بها خلال العام الجامعي 2021-2022م وهي:

4- علوم الآثار والحفائر.  Archaeology and Excavation
5- إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.  Museum and Archaeological Site Management

 

كلية الآثار جامعة عين شمس جامعة عين شمس برامج دراسية متميزة

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