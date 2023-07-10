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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| موعد بدء الدراسة 2024 في مصر.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس| الوزارة تكشف لـ"صدى البلد"
حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد إنتشار خبر يزعم تحديد يوم 15 سبتمبر 2023 ليكون موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس .

 

امتحانات الثانوية العامة 2023| طلاب علمي رياضة يمتحنون الديناميكا غدا
يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة ، غدا الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 ، امتحان الديناميكا 2023 ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية

 

مجلة جامعة القاهرة للأورام تدخل العالمية من أعلى مؤسسة للتصنيف
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجلة جامعة القاهرة للأورام 
‏Journal of the Egyptian National Cancer Institute (JENCI)، على أول معامل تأثیر دولي لها من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة منذ تأسيس المجلة عام 1982 لتصبح بذلك مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم.

 

تنسيق 2023.. تعرف على برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان
أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعميد الكلية الدكتور أسامة إمام عن أهداف وشروط برنامج هندسة البرمجيات، حيث تعد هندسة البرمجيات واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، و تعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة بالتفاصيل
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2023،و بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الكليات 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

 

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات وتوقعات للشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة
تنسيق الجامعات 2023.. خطوة يقبل عليها طلاب الثانوية العامة 2023 ،وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي، وعلى الرغم من أن امتحانات الثانوية العامة يتبقى لها يومين على الانتهاء، إلا أن الطلاب وأولياء الأمور قد بدأوا في البحث عن توقعات ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات.

 

عاجل.. التعليم العالي تعلن موعد انطلاق اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

لطلاب الثانوية العامة.. توجيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.
 

تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اختبارات القدرات 2023 يتم اجراؤها في المواعيد المقررة مرة واحدة، وذلك لكل نوع من أنواع تلك الاختبارات.
 

بسبب مسلسل ليه لأ| مسرح آداب بني سويف يوجّه طلبا عاجلا لأكاديمية الفنون
أصدر قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف برئاسة الفنان الدكتور عمر فرج رئيس القسم بيانا حول  ما ورد في مسلسل "ليه لأ".

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