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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بسبب مسلسل ليه لأ| مسرح آداب بني سويف يوجّه طلبا عاجلا لأكاديمية الفنون

د. عمر فرج
د. عمر فرج

أصدر قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف برئاسة الفنان الدكتور عمر فرج رئيس القسم بيانا حول  ما ورد في مسلسل "ليه لأ".

وقال فرج" لما جاءت عبارة على لسان إحدى شخصيات المسلسل الغرض منها التقليل من شأن خريجي أقسام المسرح بكليات الآداب بالجامعات المصرية لصالح خريجي طلاب أكاديمية الفنون.
ولما ارتأى قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف أن الجملة التي جاءت على لسان إحدى شخصيات مسلسل "ليه لأ" في مشهد من مشاهده أنها عبارة مقصودة ومتعمدة للإساءة لأقسام المسرح والفنون في الجامعات المصرية؛ لأن الجملة غير مبررة دراميا، ويجب على أكاديمية الفنون - تقديرًا واحترامًا منها لكل المؤسسات التعليمية في مصرنا المحروسة - أن تنشر بيانًا تستنكر فيه هذه الجملة وتوضح أن تدريس وتعليم فنون الدراما والمسرح في كل الجامعات المصرية على أعلى مستوى من الجودة، وخاصة أن أغلب الكليات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية حاصلة على شهادة الجودة، كما أن كليات الآداب هي المختصة بتدريس الفنون في أغلب دول العالم ؛ كما ان اسمها الحقيقي (كلية الفنون).

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ولأنه لا يجوز لشخص ما أن يظهر في وسائل الإعلام ويُصَرِّح بأن التعليم الحقيقي في قسم كذا أحسن من قسم كذا على سبيل المثال بمعنى آخر إذا ظهر أحدهم في وسائل الإعلام وصَرَّحَ بأن أقسام المسرح بكليات الآداب أفضل من المعهد العالي للفنون المسرحية فهل ستقبل أكاديمية الفنون بهذا التصريح ولن تغضب ؟!


أو إذا ظهر أحدهم في وسائل الإعلام أو في مشهد تمثيلي قائلًا: إن المحامي الذي تخرج في كلية حقوق القاهرة أفضل من المحامي الذي تخرج في كلية كذا ...... فهل هذا يصح ؟!
لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال، لأن هذا من شأنه التقليل من شأن خريجي أقسام معينة بالرغم من أنهم كلهم سواسية.


وأنا بصفتي رئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف أستنكر هذا التجاوز من صناع المسلسل لأنه من الواضح أن الجملة المذكورة ليس لها علاقة بمقومات الشخصية الدرامية التي نطقت بها، وفي هذا السياق يؤكد القسم أن الذين يُدَرِّسون لطلاب قسم المسرح والدراما بآداب بني سويف هم أساتذة أجلاء متخصصون في فنون المسرح والدراما ومنهم أساتذة من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنا شخصيا أفتخر برئاستي لهذا القسم وأفتخر وأعتز بأنني من خريجي قسم علوم المسرح جامعة حلوان.


كما أنوه أن طلاب قسم المسرح والدراما بآداب بني سويف يتدربون على مسرح جامعة بني سويف الرئيس الذي يُعد - في تصميمه وسعته الجماهيرية وإمكانياته الفنية - من أفضل مسارح مصر.
د./عمر فرج رئيس قسم المسرح والدراما  بكلية الآداب جامعة بني سويف
 

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