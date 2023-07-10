أستاذ طرق بجامعة بني سويف: 115 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية.. فيديو

أكد الدكتور عبدالله أبو حضرة أستاذ الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، أن تكلفة تطوير الموانئ البحرية تبلغ 115 مليار جنيه، مضيفاً أن الهدف من هذا التطوير هو زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت ، و إحتلال الموقع الذي تستحقه الدولة المصرية.

تطوير الموانئ التي كانت متدهورة لفترات طويلة

وأضاف "أبو خضرة" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر هي مفتاح إفريقا، حيث أن مصر تربط مع 3 قارات "أسيا و إفريقيا و أوروبا".

وأشار أستاذ الطرق و المطارات بجامعة بني سويف إلى ، أنه تم تطوير الموانئ التي كانت متدهورة لفترات طويلة، و زيادة القدرة الإستعابية لـ الموانئ بالإضافة إلى الربط بين الموانئ بعضها البعض و خطوط السكك الحديد.