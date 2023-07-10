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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي : مصر حريصة على الحل السياسي للأزمة في السودان |فيديو

السودان
السودان

أكد محمد أمين الكاتب الصحفي ، أن مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثراً بالأزمة في السودان، مضيفاً أن الأمور تزداد سوءاً في السودان.

 هناك أمل كبير معقود على المؤتمر التي سوف تعقده مصر 


وأضاف محمد أمين خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر حريصة على الحل السياسي للأزمة في السودان، لمصلحة السودان، و مصلحة الدول المجاورة للسودان.

وأشار محمد أمين الكاتب الصحفي إلى، أن هناك أمل كبير معقود على مؤتمر قمة دول جوار السودان التي سوف تعقده مصر يوم 13 من شهر يوليو الجاري ، لافتاً إلى أن مصر حريصة على وجود كافة دول الجوار في هذا المؤتمر ، بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية.

 

 

السودان مصر جنوب السودان محمد أمين مؤتمر

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