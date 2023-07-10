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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد أمين: منطقة الصعيد ستشهد نقلة نوعية اقتصادية الفترة المقبلة|فيديو

محمد أمين
محمد أمين

كشف الكاتب الصحفي، محمد أمين، تفاصيل مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم جنوب البلاد؛ وأحد المشروعات التي تعتمد على المقومات التعدينية بالمنطقة.


وأكد الكاتب الصحفي محمد أمين،  أن قاعدة المشروع مطلة على البحر الأحمر والرأس في قنا، مضيفا أن تلك المنطقة غنية بمعدني الذهب والفوسفات، لتصبح أحد أهم المناطق الواعدة التي ستخدم صناعة البتروكيماويات.

محمد أمين :سيحظى أبناء الصعيد بفرص عمل كبيرة 

وأضاف  الكاتب الصحفي محمد أمين خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الحفي أحمد حمدي ، أن المشروعات التنموية في تلك المنطقة ستوفر نحو نصف مليون فرصة عمل، مؤكدا على أن تأخر المسار في ذلك المشروع كان بسبب عدم وجود شبكة طرق مميزة في تلك المطقة لخدمة المستهلك والمصدرين.

 

وتابع الكاتب الصحفي محمد أمين: منطقة الصعيد ستشهد نقلة نوعية اقتصادية الفترة المقبلة، وسيحظى أبناء الصعيد بفرص عمل كبيرة بعد فترة كبيرة من النقص وفقر التوظيف الفترة الماضية.

 

 

محمد أمين مشروع تنمية المثلث الذهبي الذهب الفوسفات البحر الأحمر الصعيد

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