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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلة جامعة القاهرة للأورام تدخل العالمية من أعلى مؤسسة للتصنيف

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجلة جامعة القاهرة للأورام 
‏Journal of the Egyptian National Cancer Institute (JENCI)، على أول معامل تأثیر دولي لها من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة منذ تأسيس المجلة عام 1982 لتصبح بذلك مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول مجلة المعهد القومي للأورام على معامل تأثير (1.8) يعد إنجازًا جديدًا یضاف إلى الإنجازات الدولیة للجامعة فى إطار تنفيذ سیاسات جامعات الجیل الرابع، ومؤشرا على الارتقاء بالبحث العلمي في مجال الأورام ، مشيرًا إلى أن المجلة بدأ إصدارها عام 1982 وتنشر إلكترونيًا بالتعاون مع دار النشر الدولي “Springer Nature“، ويقبل الباحثون على التقدم للنشر بالمجلة حيث زاد عدد الأبحاث الجديدة المتقدمة للنشر بالمجلة خلال عام 2022 و عام 2023 مقارنة بعام 2022.كما ارتقى مستوى جودة الأبحاث وارتفع معامل الاستشهاد بها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن نسبة قبول الأبحاث فى المجلة بلغت 12% فقط من إجمالي الأبحاث المقدمة خلال عام 2021، وانخفضت إلى 9% فى عام 2023 مما يعنى ارتفاع معدل الرفض من قبل هيئة تحرير المجلة بداية من عام 2021 مما يدل على الالتزام بالمعايير الدولية لاختيار الأبحاث المقبولة للنشر بمجلة المعهد.

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من جانبه قال الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومي للأورام، إن دعم إدارة الجامعة المستمر للمجلة رفع جميع المؤشرات الخاصة بها فى قواعد التصنيف الدولي  ومكنها من الحصول على أول معامل تأثير دولي لها، مشيرًا إلى أن المجلة تستقبل أبحاثا من جميع أنحاء العالم وقد تبين أن هناك زيادة في تنوع جنسيات الباحثين المراسلين للمجلة بالإضافة إلى زيادة الأبحاث الأجنبية في سنة 2021 بمعدل ارتفاع 70.7% مقارنة بعام 2020، مشيرًا إلى أن المجلة تتبع سياسة مراجعة الأقران مزدوج التعمية ( double-blind peer-review system) مع الاستعانة بعدد لا يقل عن 3 محكمين اثنين في التخصص والثالث إحصائي، كما أن المجلة عضو في مؤسسة (COPE) العالمية مما يتيح لها استخدام أدق أنواع كاشف الاقتباس plagiarism-detection software) (iThenticate، كما أنها مدرجة بعدد كبير من قواعد البيانات الدولية منها:
‏Emerging Sources Citation Index (Web of Science), SCOPUS, Clarivate, Medline, DOAJ, EBSCO Discovery Service, EMBAS

وقال الدكتور طارق خيرى وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، إن المجلة تقوم بنشر العديد من الأبحاث عن أحدث الابتكارات في جميع علوم الأورام مثل أبحاث السرطان الأساسية والتطبيقية والسريرية مع إعطاء أولوية لموضوعات رئيسية مثل العلاج الموجه المضاد للسرطان الموضعي والنظامي، مع الاهتمام الخاص بأبحاث السرطان التطبيقية في البلدان النامية؛ وعلم الأورام التجريبي، والكشف المبكر عن السرطان والمجالات الرئيسية الناشئة في الطب التشخيصي مثل علم الأمراض الجزيئي والمعلوماتية الحيوية والتقنيات الحيوية.

وأكد الدكتور حسين خالد رئيس تحرير المجلة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وأستاذ طب الأورام بالمعهد القومى للأورام، أن المجلة تصدر بصفة منتظمة شهريًا منذ اشتراكها مع الناشر الدولي المتميز Springer Nature وتنشر في المتوسط 4 أبحاث شهريًا، ويشارك في تحريرها حوالي 30 من المحررين المساعدين من جنسيات مختلفة منها (الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، ومصر)، كما أكد أن المجلة أحرزت تقدمًا متميزًا في جميع المؤشرات التي تصدرها قواعد البيانات العلمية الدولية والذي أدى إلى حصول المجلة على أول معامل تأثير منذ صدورها عام 1982، موجهًا الشكر لإدارة الجامعة والمعهد على دعم المجلة كما وجه الشكر لهيئة تحرير المجلة ب ينهم الدكتور أحمد الزواوى، والدكتورة شروق الشناوي، والدكتور محمد سيد أحمد.
 

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الخشت مجلة جامعة القاهرة مجلة جامعة القاهرة للأورام الدكتور محمد عثمان الخشت

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