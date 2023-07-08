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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لو ملحقتش كلية الطب متقلقش..تقدر تبقى دكتور بالطب الشرعي من كلية العلوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يرغب  طلاب الثانوية العامة 2023 ، في الالتحاق بكليات الطب ولكن هناك العديد من الطلاب لم يستطيعوا الحصول على المجموع الذى يؤهلهم على الالتحاق بكليات الطب . 

فى هذا التقرير ننشر لكم كيف يمكن لطالب الثانوية العامة الحصول على أن يصبح طبيبا بالطب الشرعي . 

من الكليات التي يمكن من خلالها العمل بالمصالح الطبية هى كلية العلوم حيث تم استحداث دبلوم مهنى لطلاب الدراسات العليا في "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة".

 معلومات عن دبلوم التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة

  • من خلاله يتم  تزويد الطلاب بالمعارف الأساسية والمهارات التحليلية والكمية، لتأهيل الطلاب العاملين في قطاع البحث الجنائي على أعلى المستويات.
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  • إعداد خريجين متخصصين في مجال التكنولوجيا الجنائية، والعمل على تأهيلهم في مجال علوم الأدلة الجنائية، وتوظيف علم الكيمياء الجنائية في حل المشاكل المختلفة.
  • مدة الدراسة ستكون سنة دراسية واحدة بنظام الساعات المعتمدة.
  • مجالات عمل خريجي الدبلوم، تكون في “مصلحة الطب الشرعي، المختبرات الجنائية بوزارة الداخلية، مصلحة الجمارك، مصلحة القياس والمعايرة، وزارة البيئة، المعامل المركزية بوزارة الصحة”، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، والمؤسسات الجنائية، والمراكز البحثية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
طلاب الثانوية العامة 2023 كليات الطب طالب الثانوية العامة دبلوم التكنولوجيا الجنائية الكيمياء الجنائية مصلحة الطب الشرعي

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