لو ملحقتش كلية الطب متقلقش..تقدر تبقى دكتور بالطب الشرعي من كلية العلوم

يرغب طلاب الثانوية العامة 2023 ، في الالتحاق بكليات الطب ولكن هناك العديد من الطلاب لم يستطيعوا الحصول على المجموع الذى يؤهلهم على الالتحاق بكليات الطب .

فى هذا التقرير ننشر لكم كيف يمكن لطالب الثانوية العامة الحصول على أن يصبح طبيبا بالطب الشرعي .

من الكليات التي يمكن من خلالها العمل بالمصالح الطبية هى كلية العلوم حيث تم استحداث دبلوم مهنى لطلاب الدراسات العليا في "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة".

معلومات عن دبلوم التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة