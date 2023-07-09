منها مجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة.. جامعة القاهرة تنجح فى إحداث نقلة نوعية بالاعتماد الدولي الأكاديمي

كلية العلاج الطبيعي تحصل على تجديد الاعتماد الدولي

وكلية الإعلام أول كلية إعلام مصرية تم اعتماد جميع برامجها الدراسية

نجحت على مدار السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الأكاديمي الإداري، والتحول نحو اللامركزية، وخلق بيئة إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

كما حصلت كلية العلاج الطبيعي على تجديد الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي لمدة 5 سنوات، لتصبح بذلك أول كلية على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الاعتماد المحلي ثم الاعتماد الدولي لمرتين متتاليتين.

وذلك بعد استيفاء جميع المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، وفي إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

وقالت الدكتورة أمل يوسف، عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن تجديد اعتماد الكلية جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة للجهود المبذولة من جميع منسوبي الكلية، مشيرة إلى أن لجنة المراجعة الخارجية من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي ضمت دكتور روميرو جون إدوارد، أستاذ بجامعات شيليا، ودكتور اندريا تورلا، أستاذ بجامعات إيطاليا.

وأضافت عميدة الكلية أن ذلك لمراجعة الإمكانيات البشرية والمادية لبرنامج البكالوريوس للعلاج الطبيعي، حيث أجرت اللجنة مجموعة من المقابلات مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين تمت مناقشاتهم من قبل اللجنة وقاموا بشرح واف للعملية التعليمية والبحثية، ثم انتقلت اللجنة لتفقد القدرة المؤسسية من معامل بحثية وطلابية والمكتبة ومعامل الكمبيوتر ومصنع الأطراف الصناعية والعيادة الخارجية ومعمل التشريح ومقابلة السادة القائمين على تلك الوحدات وقاعات الدروس، كما زارت اللجنة مستشفيات قصر العيني لتقييم التدريب العملي للطلاب.

فى السياق نفسه، حصلت كلية الإعلام جامعة القاهرة على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية، لتكون أول كلية إعلام مصرية تم اعتماد جميع برامجها الدراسية وأقسامها العلمية دوليًا، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام، إن الوفد الألماني من مؤسسة AQAS للاعتماد الدولي قابل الدكتور محمد الخشت عند مستهل زيارته التقييمية، ودار نقاش مطول حول قضايا الإعلام وتحدياته ودور الكلية واستراتيجية الجامعة ورؤيتها وما تم تحقيقه من إنجازات في الكلية في السنوات الأخيرة، ثم قام بالاطلاع على جاهزية البيئة التعليمية بالكلية من حيث جهود الأنشطة التعليمية بجميع أقسامها العلمية، ودورها التعليمي والمجتمعي والأكاديمي والبحثي، وجاهزية معامل واستديوهات الكلية ومكتباتها، وطبيعة المراكز الخاصة بالكلية.

وأكدت الدكتورة حنان جنيد أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة هى أولى الكليات التي تقدمت لملف الإعتماد الدولي وتكاملت جهودها في التجهيز له مع الاعتماد المحلي الذي حصلت عليه منذ سنوات من الهيئة القومية لجودة التعليم.

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول مجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة على تجديد اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، حيث تم تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، وذلك في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

وقال الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن حصول 4 معامل بالكلية على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) سوف يساهم في رفع كفاءة المعامل والباحثين بالكلية، وزيادة عدد الاختبارات داخل هذه المعامل، وتلبية احتياجات سوق العمل والجهات المعنية بمجالات عمل هذه المعامل، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت للنهوض بالكلية والارتقاء بها ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع.