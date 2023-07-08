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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلى كلية الحقوق.. وهذا أخر موعد لـ التماسات طلاب الدراسات العليا في آداب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

صيدلة القاهرة تعلن عن نتائج الفصل الدراسى الثانى 

كلية الأداب تعطى فرصة لطلاب الدراسات العليا لتقديم طلب التماس على النتائج 

 

تقترب كليات جامعة القاهرة ،من انتهاء إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ، ولذك يتساءل عدد من الطلاب عن كيفية التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى خاصة طلاب الفرق الأولى و ما هى الشروط التى يجب توافرها للتحويل . 

ومن جانبه ، أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلي كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد سامح ، على طلاب الذين يريدون التحويل إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة إحضار بيان حالة ، صورة الثانوية العامة ، صورة البطاقة ، إيصال إثبات السكن - كهرباء -غاز - تليفون )

كما كانت أضافت جامعة القاهرة ، عن شروط التحويل إلى جامعة القاهرة فى النقاط التالية :

  • بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها.
  • بيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.
  • ألا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.
  • ويجب مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات

على الجانب الأخر ، أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه تم غلق باب التقدم بالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023،لطلاب الدراسات العليا.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، إن كلية الآداب فتحت باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الليسانس “إلكترونيا”، على صفحات الطلاب الشخصية، وحددت ١٣ من يوليو، كآخر موعد لتقديم الالتماس، مؤكده أنه لا يتم النظر إلى أي التماس يقدم بعد هذا التاريخ. 

كما أعلنت الدكتورة غادة عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة ، نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2023.

وقالت الدكتورة غادة عبد البارى ، أنه تم إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية على الموقع الرسمى للكلية ، و سيتم إعلان موعد تقديم الالتماسات .

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وكانت قد  قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تنظم عدد من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب واونلاين تسهيلا عليهم مع أساتذة متخصصين.

وأوضحت أن الدورات التدريبية هي محادثة مستوى مبتدىء، نيوس كاردينيوسا ( مرتين مساءا فى الاسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس) - محادثة مستوى متوسط، نيوس كاردينيوسا (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة الإسبانية مستوى A1، سارة هانى (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١٥ يونيو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة الإسبانية مستوى A2، سارة هانى (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١٥ يونيو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة البرتغالية مستوى A1، الدكتورة ماجد الجبالي (مرتين مساءا فى الأسبوع  من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس).

اما عن كيفية الإشتراك التسجيل بكورسات كلية الأداب جامعة القاهرة فهي كالتالي:

1- يختار الطالب الكورس و يرسل رسالة على الواتساب للمسؤول المالى للمركز.

2- يكتب  الطالب اسمه بالكامل و اسم الكورس بالكامل و المستوى المحدد أعلاه بدقة.

3- صورة من البطاقة الشخصية.

4- عندما يكتمل العدد فى الكورس يرسل للطالب رسالة على الواتساب فيها كيفية الدفع و الكود الخاص به لدفع رسوم الكورس.

5- يدفع الطالب الرسوم و يرسل صورة من الوصل على نفس رقم الواتساب للمسؤول المالى للمركز، لكى يحصل على روابط المحاضرات 01060981565.

6- غلق باب التسجيل يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٣.

7- رسوم كل كورس ٧٥٠ جنيه.

8-الكورسات لا تقتصر فقط على طلاب جامعة القاهرة  لكنها مفتوحة لجميع المهتمين.

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