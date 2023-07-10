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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم عين شمس : برامج جديدة في تنسيق 2023 أبرزها كيمياء البترول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن  كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

كشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ صدى البلد عن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية، أحدها برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية.

وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.

 

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023


وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

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