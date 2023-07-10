عين شمس تقدم برامج مميزة في تنسيق الجامعات 2023 .. هذه الكليات ضرورية لـ سوق العمل

جامعة عين شمس تقدم برامج مميزة في تنسيق الجامعات 2023 تعرف عليها

كليات توفر فرص عمل حقيقية بعد التخرج

جامعة عين شمس نقدم برامج جديدة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر

تسعى الجامعات إلى مواكبة متطلبات سوق العمل من حيث استحداث برامج جديدة بالكليات أو إنشاء كليات جديدة بسبب تغير متطلبات سوق العمل المختلفة عما كانت عليه فى السابق، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتوغل الشبكة العنكبوتية في الحياة العامة.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة عين شمس والمجلس الوطني للشباب.

وأكد عميد كلية الزراعة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفق ما تنص عليه اللوائح والقواعد التنفيذية المنظمة للعملية التدريبية بالكلية وتنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة بتدريب وتأهيل فعلي للشباب قائم علي الجانب العلمي والعملي والالتزام ورقي الأخلاق في التعامل الأمثل وتعزيز الانتماء للوطن وخدمة المجتمع والعمل التطوعي الفعلي والحقيقي وتحقيق المصلحة العامة للجميع وبناء الإنسان وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للفئات المستهدفة من الشباب.

وأضاف الدكتور أحمد جلال أن الكلية تستعد لتركيبات الجديدة لشبكات المياه والصرف تمهيدا لأعمال الانترلوك بجميع ممرات الكلية لافتا أن الكلية تقوم بتطوير البنية التحتية.

وأوضح عميد كلية زراعة أنه سيتم عقد مجموعة دورات تدريبية بمركز التجارب والبحوث الزراعية تهدف لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي.

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

كشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ صدي البلد عن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية ، أحدهم برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية .

وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن درجات النجاح فى الثانوية العامة للعام الماضي جاءت متراجعة والتي عبرت عن قدرات حقيقية يمتلكها الطلاب، ولا تعبر عن تفوق وهمي، لأنها اعتمدت على قياس الفهم والتطبيق والتحليل.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة أنه يوجد إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أستاذ المناهج أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

وتابع الدكتور حسن شحاتة حديثه عن متطلبات سوق العمل أن يكون اختيار التخصص الذي يدرسه الطالب بالتشارك بينه وبين ولى أمره بحيث يكون رأي الطالب هو الأساس، وليس العكس، ونحن في الوقت الحالي نتمتع في مصر بتنوع كبير فى الكليات والجامعات التكنولوجية التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التي تفرض علينا دراسة برامج تعليمية جديدة.

يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل وهي كالآتي:

_ كلية الطب البشري

_ التمريض

_ الصيدلة

_ الإعلام

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية

_كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي

_كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء

_كلية علوم الطاقة الجديدة

قال الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الاثار جامعة عين شمس ،أن الكلية تقدم خدمة تعليمية هي الأفضل في مصر من خلال 8 برامج دراسية متميزة، تم تصميمها بالكامل بناء على معايير دولية.

كما تقدم الكلية تدريبا صيفيا في المتاحف والمواقع الأثرية لإتاحة فرص أكبر لتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والدولي.

والكلية تتشرف باستقبال طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من المصريين والوافدين للالتحاق بالبرامج المتميزة (خاص بمصروفات) التى تبدأ الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي 2022-2023م وهى:

1- برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري (برنامج بيني مع كلية الهندسة)

Architectural Heritage Restoration and Conservation Program

2- برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية (برنامج بيني مع كلية الحاسبات والمعلومات)

Archaeological and Heritage Information Systems Program

3- برنامج الآثار الحيوية (برنامج بيني مع كلية العلوم)

Bioarchaeology Program

بالإضافة الى البرامج السابق بدأ الدراسة بها خلال العام الجامعي 2021-2022م وهي:

4- علوم الآثار والحفائر. Archaeology and Excavation

5- إدارة المتاحف والمواقع الأثرية. Museum and Archaeological Site Management



كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تطرح 6 برامج لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وذلك علي البرامج التالية :



١- الذكاء الأصطناعي

٢- الأمن السيبرانى

٣- الوسائط المتعددة الرقمية

٤- هندسة البرمجيات

٥- تقنية المعلومات الحيوية

٦- حوسبة الروبوتات