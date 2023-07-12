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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تستقبل ممثلي مجلس الوزراء لبحث تطوير مكتبة الكلية

كلية الحقوق بعين
كلية الحقوق بعين شمس

استقبل الدكتور محمد صافى ، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  السيد المهندس أسامة الفيومى، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والوفد المرافق لسيادته، حيث تم بحث آليات تطوير مكتبة الكلية، وبحيث تزود ببرنامج إلكتروني حديث لفهرسة محتواها تسهيلا للاطلاع عليه.

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ويأتي ذلك استكمالا للتعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتنفيذا للبروتوكول الموقع بينهما منذ عام بحضور ورعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة.

وقد أشاد عميد الكلية بالتعاون القائم بين الجهتين منذ عام بشأن إتاحة محتوى البوابة التشريعية بالمركز  من تشريعات واتفاقيات دولية وأحكام قضائية لطلاب الكلية مرحبا باستمرار هذا التعاون والتوسع فيه.

وأشاد المهندس أسامة الفيومى بالتعاون بين المركز والكلية، وعبر فى أعقاب زيارته للمكتبة عن إعجابه بمحتواها، ومعتبرا مشروع تطويرها مشروعا قوميا فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقد حضر اللقاء السيد الدكتور أحمد فتحى خليفة ، عضو هيئة التدريس بالكلية ومدير مكتب التعاون الدولى.

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كلية الحقوق بعين شمس
جامعة عين شمس كلية الحقوق الدكتور محمد صافي تكنولوجيا المعلومات مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء Jobs Education

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