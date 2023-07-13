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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎ رابطة الخريجين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية في صيدلة عين شمس

رابطة الخريجين تنظم
رابطة الخريجين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية بصيدلة عين شمس

نظمت رابطة الخريجين ندوة بعنوان Pharmacovigilance: Overview and career prospects for pharmacists”، في إطار سلسلة من ندوات Meet our alumni التي تقيمها الكلية خلال العام الجامعي 2022/ 2023.

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بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يفتتح كلية الزراعة بعد التجديد

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اليوم.. افتتاح مسرح عودة بجامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى أسامة كامل، عميد الكلية، والدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة الخريجين بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة دينا عمر، مسئول رابطة الخريجين بالكلية.

وألقتها الدكتورة مروة أمين، المؤسس المشارك ورئيس قسم اليقظة الدوائية (PV) في YAKAZA للخدمات الصيدلانية، وهي خريجة كلية الصيدلة جامعة عين شمس عام 2006.

وقد تناولت الندوة التعريف باليقظة الدوائية وأهميتها في مجال التصنيع الدوائي ومراحل تطبيقها داخل مصر، وذلك بحضور عدد من  أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

‎ رابطة الخريجيين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية بصيدلة عين شمس
‎ رابطة الخريجيين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية بصيدلة عين شمس
‎ رابطة الخريجيين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية بصيدلة عين شمس
‎ رابطة الخريجيين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية بصيدلة عين شمس
رابطة الخريجين Pharmacovigilance Overview and career ندوات Meet our Alumni الدكتور محمود المتيني جامعة عين شمس Jobs Education

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