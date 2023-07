‎ رابطة الخريجين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية في صيدلة عين شمس

نظمت رابطة الخريجين ندوة بعنوان Pharmacovigilance: Overview and career prospects for pharmacists”، في إطار سلسلة من ندوات Meet our alumni التي تقيمها الكلية خلال العام الجامعي 2022/ 2023.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى أسامة كامل، عميد الكلية، والدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة الخريجين بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة دينا عمر، مسئول رابطة الخريجين بالكلية.

وألقتها الدكتورة مروة أمين، المؤسس المشارك ورئيس قسم اليقظة الدوائية (PV) في YAKAZA للخدمات الصيدلانية، وهي خريجة كلية الصيدلة جامعة عين شمس عام 2006.

وقد تناولت الندوة التعريف باليقظة الدوائية وأهميتها في مجال التصنيع الدوائي ومراحل تطبيقها داخل مصر، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.