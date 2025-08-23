تقدم الشيف هدى زعرب، طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة، وهي من أشهر الأطباق الخليجية، وتتميز بنكهتها الغنية بالتوابل والبهارات.
المكونات لطريقة عمل كبسة سعودي
- دجاجة كاملة مقطعة 4 أو 8 قطع أو كيلو لحم حسب الرغبة
- 2 كوب أرز بسمتي منقوع 30 دقيقة
- 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
- 2 حبة طماطم مفرومة
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
- 3 فصوص ثوم مهروسة
- 1 جزرة مبشورة
- 1 حبة ليمون أسود لومي
- 4 ملاعق كبيرة زيت أو سمن
بهارات الكبسة
- 2 ورق غار
- 4 حبات قرنفل
- 4 حبات هيل
- 1 عود قرفة
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة كركم
- 1/2 ملعقة صغيرة بهارات كبسة جاهزة أو حسب الرغبة
- ملح حسب الذوق
- فلفل حار اختياري
1. تحمير الدجاج أو اللحم
- في قدر كبير، سخن الزيت وأضف البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
- أضف قطع الدجاج أو اللحم وقلّب حتى تتحمر من جميع الجهات.
2. إضافة الطماطم والتوابل
- أضف الثوم، الطماطم، معجون الطماطم، الجزر، والليمون الأسود.
- أضف جميع البهارات ورق الغار، الهيل، القرفة، الكركم، الخ
- قلّب المكونات جيدًا واتركها تطبخ 5-10 دقائق.
3. الطهي:
- أضف ماء مغلي لتغطية الدجاج أو اللحم.
- غطّ القدر واتركه يطهى حتى ينضج 30-40 دقيقة للدجاج، 1-1.5 ساعة للحم
4. تحضير الأرز
- بعد نضج الدجاج أو اللحم، أخرجه من القدر واحتفظ به جانبًا.
- صفّي الأرز وأضفه إلى المرق المتبقي في القدر يجب أن يغطي الماء الأرز بحوالي 1 سم
- غطّ القدر واترك الأرز يطهى على نار هادئة حتى ينضج حوالي 20 دقيقة.
5. التحمير اختياري
حمّر الدجاج في الفرن أو في مقلاة حتى يتحمر وجهه ويأخذ لونًا جميلًا.
التقديم
- اسكب الأرز في طبق التقديم.
- رتّب فوقه الدجاج أو اللحم.
- يمكن تزيين الوجه بالمكسرات المحمصة لوز أو صنوبر والزبيب.
نصائح
- استخدم مرق اللحم أو الدجاج الطازج بدل الماء لنتيجة أغنى.
- يمكنك إضافة فلفل حار لمن يحبون الكبسة الحارة.
- الكبسة تُقدم عادةً مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء والدقوس صلصة حارة