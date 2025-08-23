تقدم الشيف هدى زعرب، طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة، وهي من أشهر الأطباق الخليجية، وتتميز بنكهتها الغنية بالتوابل والبهارات.

المكونات لطريقة عمل كبسة سعودي

دجاجة كاملة مقطعة 4 أو 8 قطع أو كيلو لحم حسب الرغبة

2 كوب أرز بسمتي منقوع 30 دقيقة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 فصوص ثوم مهروسة

1 جزرة مبشورة

1 حبة ليمون أسود لومي

4 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

بهارات الكبسة

2 ورق غار

4 حبات قرنفل

4 حبات هيل

1 عود قرفة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة بهارات كبسة جاهزة أو حسب الرغبة

ملح حسب الذوق

فلفل حار اختياري

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

1. تحمير الدجاج أو اللحم

في قدر كبير، سخن الزيت وأضف البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

أضف قطع الدجاج أو اللحم وقلّب حتى تتحمر من جميع الجهات.

2. إضافة الطماطم والتوابل

أضف الثوم، الطماطم، معجون الطماطم، الجزر، والليمون الأسود.

أضف جميع البهارات ورق الغار، الهيل، القرفة، الكركم، الخ

قلّب المكونات جيدًا واتركها تطبخ 5-10 دقائق.

3. الطهي:

أضف ماء مغلي لتغطية الدجاج أو اللحم.

غطّ القدر واتركه يطهى حتى ينضج 30-40 دقيقة للدجاج، 1-1.5 ساعة للحم

4. تحضير الأرز

بعد نضج الدجاج أو اللحم، أخرجه من القدر واحتفظ به جانبًا.

صفّي الأرز وأضفه إلى المرق المتبقي في القدر يجب أن يغطي الماء الأرز بحوالي 1 سم

غطّ القدر واترك الأرز يطهى على نار هادئة حتى ينضج حوالي 20 دقيقة.

5. التحمير اختياري

حمّر الدجاج في الفرن أو في مقلاة حتى يتحمر وجهه ويأخذ لونًا جميلًا.

التقديم

اسكب الأرز في طبق التقديم.

رتّب فوقه الدجاج أو اللحم.

يمكن تزيين الوجه بالمكسرات المحمصة لوز أو صنوبر والزبيب.

نصائح