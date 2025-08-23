قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين
مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق
مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو
واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا
مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
تقدم الشيف هدى زعرب، طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة، وهي من أشهر الأطباق الخليجية، وتتميز بنكهتها الغنية بالتوابل والبهارات.

المكونات لطريقة عمل كبسة سعودي

  • دجاجة كاملة مقطعة 4 أو 8 قطع أو كيلو لحم حسب الرغبة
  • 2 كوب أرز بسمتي منقوع 30 دقيقة
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
  • 2 حبة طماطم مفرومة
  • 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
  • 3 فصوص ثوم مهروسة
  • 1 جزرة مبشورة
  • 1 حبة ليمون أسود لومي
  • 4 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

بهارات الكبسة

 طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة 
  • 2 ورق غار
  • 4 حبات قرنفل
  • 4 حبات هيل
  • 1 عود قرفة
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
  • 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • 1/2 ملعقة صغيرة كركم
  • 1/2 ملعقة صغيرة بهارات كبسة جاهزة أو حسب الرغبة
  • ملح حسب الذوق
  • فلفل حار اختياري
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

 1. تحمير الدجاج أو اللحم

  • في قدر كبير، سخن الزيت وأضف البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
  • أضف قطع الدجاج أو اللحم وقلّب حتى تتحمر من جميع الجهات.

2. إضافة الطماطم والتوابل

  • أضف الثوم، الطماطم، معجون الطماطم، الجزر، والليمون الأسود.
  • أضف جميع البهارات ورق الغار، الهيل، القرفة، الكركم، الخ
  • قلّب المكونات جيدًا واتركها تطبخ 5-10 دقائق.

3. الطهي:

  • أضف ماء مغلي لتغطية الدجاج أو اللحم.
  • غطّ القدر واتركه يطهى حتى ينضج 30-40 دقيقة للدجاج، 1-1.5 ساعة للحم

4. تحضير الأرز

  • بعد نضج الدجاج أو اللحم، أخرجه من القدر واحتفظ به جانبًا.
  • صفّي الأرز وأضفه إلى المرق المتبقي في القدر يجب أن يغطي الماء الأرز بحوالي 1 سم
  • غطّ القدر واترك الأرز يطهى على نار هادئة حتى ينضج حوالي 20 دقيقة.

5. التحمير اختياري

حمّر الدجاج في الفرن أو في مقلاة حتى يتحمر وجهه ويأخذ لونًا جميلًا.

التقديم

  • اسكب الأرز في طبق التقديم.
  • رتّب فوقه الدجاج أو اللحم.
  • يمكن تزيين الوجه بالمكسرات المحمصة لوز أو صنوبر والزبيب.

نصائح

  • استخدم مرق اللحم أو الدجاج الطازج بدل الماء لنتيجة أغنى.
  • يمكنك إضافة فلفل حار لمن يحبون الكبسة الحارة.
  • الكبسة تُقدم عادةً مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء والدقوس صلصة حارة
بالصور

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

