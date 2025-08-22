قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025.. ترتفع نفقاتك المنزلية

برج القوس
برج القوس
نهى هجرس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

لا يُساعدك هذا اليوم على إنجاز أنشطتك بكفاءة، عليك التنازل عن بعض وسائل الراحة، تجنّب اتخاذ قرارات مصيرية.

توقعات برج القوس مهنيا

من المرجح أن ترتكب أخطاءً أثناء عملك، كن أكثر انتباهًا أثناء عملك.

توقعات برج القوس عاطفيا

عليكَ أن تُقيم علاقاتٍ وديةً مع شريك حياتك، هذا هو اليوم المناسب لتسوية الخلافات وتحقيق السعادة.

توقعات برج القوس ماليا

قد ترتفع نفقاتك المنزلية في هذا اليوم، عليك أن تُنفق بحكمة وتُراقب نفقاتك باستمرار.

توقعات برج القوس صحيا

قد تتكبد بعض النفقات لرعاية صحة والدتك، وقد تُصاب ببعض مشاكل المعدة.

