برج القوس| حظك اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025.. ترتفع نفقاتك المنزلية

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

لا يُساعدك هذا اليوم على إنجاز أنشطتك بكفاءة، عليك التنازل عن بعض وسائل الراحة، تجنّب اتخاذ قرارات مصيرية.

توقعات برج القوس مهنيا

من المرجح أن ترتكب أخطاءً أثناء عملك، كن أكثر انتباهًا أثناء عملك.

توقعات برج القوس عاطفيا

عليكَ أن تُقيم علاقاتٍ وديةً مع شريك حياتك، هذا هو اليوم المناسب لتسوية الخلافات وتحقيق السعادة.

توقعات برج القوس ماليا

قد ترتفع نفقاتك المنزلية في هذا اليوم، عليك أن تُنفق بحكمة وتُراقب نفقاتك باستمرار.

توقعات برج القوس صحيا

قد تتكبد بعض النفقات لرعاية صحة والدتك، وقد تُصاب ببعض مشاكل المعدة.