لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين
برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

كن حساسًا في علاقتك، وفكّر في التحديات الجديدة في العمل التي ستُثبت جدارتك. يُفضّل وضع خطة مالية سليمة، والبحث عن استثمارات ذكية. قد تكون هناك مشاكل صحية طفيفة..

توقعات برج العذراء عاطفيا

قد تحدث مشاكل في الحياة الزوجية بسبب الغرور، وقد تعود علاقة سابقة، مسببةً بعض التوترات الطفيفة تعامل مع هذه المسألة بحذر.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، إذ قد تحدث جروح أو حروق طفيفة اليوم. سيحتاج مرضى السكري أو أمراض القلب إلى رعاية طبية. ستكون الحمى الفيروسية والسعال والعطس من الأعراض الشائعة اليوم..

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 عليك توخي الحذر عند التعامل مع القضايا العامة، وسيكون ذلك أكثر وضوحًا في الملفات الشخصية الحكومية والوظائف القانونية. أما من يعملون في مجالات إكسسوارات الأزياء والأدوية والتأمين والمركبات، فسيحققون نتائج جيدة.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

إذا حصلت على أموال إضافية أو استرداد، ففكر في إضافتها إلى مدخراتك أو استخدامها لتخفيض فاتورة. تتبع النفقات حسب فئات، مثل البقالة أو الترفيه، يساعدك على تحديد أنماط الإنفاق. هذا الوعي يقودك إلى خيارات أذكى وثقة مالية أكبر.

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

مجلس الشيوخ

برلمانيون يشيدون بإطلاق أول بنك رقمي في مصر: نقلة نوعية تعزز الشمول المالي والتحول الرقمي

مجلس الشيوخ

برلماني: إطلاق أول بنك رقمي نقلة نوعية تدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

مجلس النواب

برلماني: المقترح المصري لوقف حرب غزة «طوق النجاة» الحقيقي للشعب الفلسطيني

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

