لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

يعد التين الشوكي من أشهى أنواع الفواكه الصيفية التى يحبها عدد كبير من الأطفال والكبار ولكن عند مزجه مع الايس كريم سيكون الأمر مختلف.

نعرض لكم طريقة عمل ايس كريم التين الشوكي من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير التين الشوكي



275 جرام تين شوكي بيوريه

397 جرام لبن مكثف محلى

1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة

600 مل كريمة مخفوقة

للتقديم

بسكويت آيس كريم

شرائح تين شوكي



طريقة عمل آيس كريم التين الشوكي



ضعي كريمة مخفوقة في بولة متوسطة ثم ضعي عليها لبن مكثف محلى ثم فانيليا سائلة وقلبيهم جيداً .

ضعي عليهم بيوريه التين الشوكي مع الاستمرار في تقليب المكونات ثم ضعي الخليط في الفريزر حتى يتجمد

قدمي ايس كريم التين الشوكي عند الرغبة في كاسات مناسبة أو مع طبقات البسكويت أو مع سلطة الفاكهة ويمكن أن يزين بشرائح التين الشوكي ثم يقدم.