قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري
لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

اسماء محمد

يعد التين الشوكي من أشهى أنواع الفواكه الصيفية التى يحبها عدد كبير من الأطفال والكبار ولكن عند مزجه مع الايس كريم سيكون الأمر مختلف.

نعرض لكم طريقة عمل ايس كريم التين الشوكي من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

ايس كريم التين الشوكي

مقادير التين الشوكي 


275 جرام تين شوكي بيوريه

397 جرام لبن مكثف محلى

1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة

600 مل كريمة مخفوقة

للتقديم
بسكويت آيس كريم
شرائح تين شوكي

ايس كريم الفانيلا


طريقة عمل آيس كريم التين الشوكي


ضعي كريمة مخفوقة في بولة متوسطة ثم ضعي عليها لبن مكثف محلى ثم فانيليا سائلة وقلبيهم جيداً .

ضعي عليهم بيوريه التين الشوكي مع الاستمرار في تقليب المكونات ثم ضعي الخليط في الفريزر حتى يتجمد

قدمي ايس كريم التين الشوكي عند الرغبة في كاسات مناسبة أو مع طبقات البسكويت أو مع سلطة الفاكهة ويمكن أن يزين بشرائح التين الشوكي ثم يقدم.

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

