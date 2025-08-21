قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

صينية الباذنجان بالفراخ
صينية الباذنجان بالفراخ
اسماء محمد

تعد صينية الدجاج بالباذنجان والشمر من الأكلات المميزة التى يمكن الاستعانة بها في كسر روتين السفرة التقليدية خاصة في أيام العطلات مثل يوم الجمعة.

نعرض لكم طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدجاج الباذنجان والشمر 


 دجاجة مقطعة

 بصل

 ثوم

 باذنجان

 مشروم

 كرفس

زعتر

 ملح 

فلفل اسود 

 شمر

 بابريكا

زيت زيتون

فلفل حار

 طماطم مقطعة اربع أو شيري

خل بلسمي

 عسل

 بقدونس

سوداني محمص للتقديم

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر
 

قطعى الدجاج ثم  حمريه في  زيت ساخن من جميع الاتجاهات ثم اخرجى الدجاج من الطاسة.


في نفس الطاسة شوحي البصل مع الثوم والفلفل الحار وكل البهارات والكرفس والزعتر ثم ضيفي الشمر.


ضعي كل البهارات ثم المشروم والخل ومكعب مرقة وملعقة من العسل وقلبي جيدا وفي النهية ضعي البقدونس والطماطم.
 

رصي طبقة من الباذنجان في صينية بايركس ثم ضعي خليط الدجاج بالبصل وادخليه الفرن حتى تمام النضج.

يمكن تزين صينية الدجاج بشرائح الفلفل الحار أو الألوان أو البقدونس أو السوداني المحمص.

صينية الدجاج طريقة عمل صينية الدجاج طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان الشيف شربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

محمول

حالة من التعجب بين مستخدمي أندرويد بسبب تحديث مفاجئ

الأنبا انجيلوس

الأنبا إنجيلوس يترأس عشية عيد إصعاد جسد العذراء مريم متأملًا في لقبها «قوة إيليا»

الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف

عشية تذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم

بالصور

مرض أنغام.. خالد منتصر: أسخف ما يواجهه الجراح.. والأطباء الألمان في حيرة

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد