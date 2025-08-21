تعد صينية الدجاج بالباذنجان والشمر من الأكلات المميزة التى يمكن الاستعانة بها في كسر روتين السفرة التقليدية خاصة في أيام العطلات مثل يوم الجمعة.

نعرض لكم طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدجاج الباذنجان والشمر



دجاجة مقطعة

بصل

ثوم

باذنجان

مشروم

كرفس

زعتر

ملح

فلفل اسود

شمر

بابريكا

زيت زيتون

فلفل حار

طماطم مقطعة اربع أو شيري

خل بلسمي

عسل

بقدونس

سوداني محمص للتقديم

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر



قطعى الدجاج ثم حمريه في زيت ساخن من جميع الاتجاهات ثم اخرجى الدجاج من الطاسة.



في نفس الطاسة شوحي البصل مع الثوم والفلفل الحار وكل البهارات والكرفس والزعتر ثم ضيفي الشمر.



ضعي كل البهارات ثم المشروم والخل ومكعب مرقة وملعقة من العسل وقلبي جيدا وفي النهية ضعي البقدونس والطماطم.



رصي طبقة من الباذنجان في صينية بايركس ثم ضعي خليط الدجاج بالبصل وادخليه الفرن حتى تمام النضج.

يمكن تزين صينية الدجاج بشرائح الفلفل الحار أو الألوان أو البقدونس أو السوداني المحمص.