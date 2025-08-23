«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين

في ظل التفاوت الواضح في أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، طالبت شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية المواطنين بالتصدي لجشع بعض التجار، والتعاون مع الأجهزة الحكومية لضبط السوق.

وشددت الشعبة على أهمية وعي المستهلك بدوره في مواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر.

"محدش يشتري من تاجر يبيع بسعر مرتفع"

وجه حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، رسالة صريحة للمواطنين قائلاً:"لو لقيت تاجر بيبيع بسعر أغلى من الطبيعي.. ما تشتريش منه".

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج «بلدنا اليوم»، أن امتناع المواطنين عن الشراء من التجار الجشعين هو أحد أهم الأساليب للحد من فوضى الأسعار، مضيفًا أن المشاركة المجتمعية مهمة لضبط السوق:"المستهلك لو رفض الشراء بالسعر العالي.. التاجر هيضطر ينزل بالسعر".

الإبلاغ عن التجار المخالفين

شدد نجيب على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تاجر يتلاعب بالأسعار أو يبيع بأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية جاهزة للتعامل مع المخالفات، بشرط أن يكون هناك تعاون من المواطنين.

وأضاف:"لو كل مواطن بلغ لما يحس إن السعر أغلى من الطبيعي، هنقدر نوصل لسعر عادل".

مبادرات حكومية لتخفيض الأسعار

كشف نائب رئيس الشعبة عن أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخضروات والفاكهة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى شعور فعلي من المواطنين بانخفاض الأسعار، خاصة في ظل وفرة المعروض في الأسواق.

الفلاح المصري هو البطل الحقيقي

أكد نجيب أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للاقتصاد الزراعي، حيث يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الخضروات والفاكهة.

وأضاف:"لازم نحافظ على الفلاح وندعمه، لأنه الأساس في توفير الغذاء للمصريين".