طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين
مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق
مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو
واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا
مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين

منار عبد العظيم

في ظل التفاوت الواضح في أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، طالبت شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية المواطنين بالتصدي لجشع بعض التجار، والتعاون مع الأجهزة الحكومية لضبط السوق.

 وشددت الشعبة على أهمية وعي المستهلك بدوره في مواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر.

"محدش يشتري من تاجر يبيع بسعر مرتفع"

وجه حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، رسالة صريحة للمواطنين قائلاً:"لو لقيت تاجر بيبيع بسعر أغلى من الطبيعي.. ما تشتريش منه".

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج «بلدنا اليوم»، أن امتناع المواطنين عن الشراء من التجار الجشعين هو أحد أهم الأساليب للحد من فوضى الأسعار، مضيفًا أن المشاركة المجتمعية مهمة لضبط السوق:"المستهلك لو رفض الشراء بالسعر العالي.. التاجر هيضطر ينزل بالسعر".

الإبلاغ عن التجار المخالفين

شدد نجيب على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تاجر يتلاعب بالأسعار أو يبيع بأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية جاهزة للتعامل مع المخالفات، بشرط أن يكون هناك تعاون من المواطنين.
وأضاف:"لو كل مواطن بلغ لما يحس إن السعر أغلى من الطبيعي، هنقدر نوصل لسعر عادل".

مبادرات حكومية لتخفيض الأسعار

كشف نائب رئيس الشعبة عن أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخضروات والفاكهة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى شعور فعلي من المواطنين بانخفاض الأسعار، خاصة في ظل وفرة المعروض في الأسواق.

الفلاح المصري هو البطل الحقيقي

أكد نجيب أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للاقتصاد الزراعي، حيث يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الخضروات والفاكهة.
وأضاف:"لازم نحافظ على الفلاح وندعمه، لأنه الأساس في توفير الغذاء للمصريين".

أسعار الخضروات والفاكهة شعبة الخضر اتحاد الغرف التجارية

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

