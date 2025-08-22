كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار الخضروات والفاكهة ، باعتبارها تمثل سلع أساسية في حياته اليومية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22 أغسطس في سوق العبور.

أولا الخضروات:

الطماطم

سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات.

البطاطس

سعر كيلو البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات.

البصل الأحمر

سعر كيلو البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات.

الكوسة

سعر كيلو الكوسة من 10 جنيهات إلى 24 جنيها.

ثانيا: الفاكهة



عنب بناتي أصفر

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر من 19 جنيها إلى 25 جنيها.

عنب بناتي أحمر

سعر كيلو العنب البناتي الأحمر من 19 جنيها إلى 25 جنيها.

عنب كرمسن

سعر كيلو العنب الكرمسن من 25 جنيها إلى 35 جنيها.

تفاح مصري

سعر كيلو التفاح المصري من 20 جنيها إلى 38 جنيها.