عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر
3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة
خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025
هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟.. الإفتاء تجيب
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
معتز الخصوصي

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار الخضروات والفاكهة ، باعتبارها تمثل سلع أساسية في حياته اليومية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22 أغسطس في سوق العبور.

أولا الخضروات:

الطماطم

سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات.

البطاطس

سعر كيلو البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات.

البصل الأحمر

سعر كيلو البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات.

الكوسة

سعر كيلو الكوسة من 10 جنيهات إلى 24 جنيها.

ثانيا: الفاكهة


عنب بناتي أصفر

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر من 19 جنيها إلى 25 جنيها.

عنب بناتي أحمر

سعر كيلو العنب البناتي الأحمر من 19 جنيها إلى 25 جنيها.

عنب كرمسن

سعر كيلو العنب الكرمسن من 25 جنيها إلى 35 جنيها.

تفاح مصري

سعر كيلو التفاح المصري من 20 جنيها إلى 38 جنيها.

