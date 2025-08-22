قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. هجوم إرهابي على دورية للشرطة في محافظة سيستان وبلوتشستان
المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل
مفتي عام السعودية: تبرع ولي العهد بالدم تجسيد للقدوة الحسنة في العمل الإنساني
ننشر.. نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه
رغم إقرار الأمم المتحدة.. الاحتلال يكذب: لامجاعة في غزة
تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي
الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وسط إقبال واضح من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة بجميع مراكز المحافظة.

ويحرص أهالي الواحات يوميًا على متابعة أسعار الخضر والفاكهة والسلع الأساسية لرصد حركة السوق والتغيرات السعرية المستمرة، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو ممارسات الاحتكار، مع تكثيف الرقابة على الأسواق بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

واليكم أحدث أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعه وفقًا لحركة البيع والشراء التي شهدتها الأسواق صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم

سجلت أسعار الخضر اليوم الجمعة معدلات متوسطة تميل للانخفاض، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 15 و20 جنيهًا، والبطاطس بين 15 و20 جنيهًا، في حين وصلت الكوسة إلى 12–17 جنيهًا، وسجل الخيار البلدي ما بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة اليوم فجاءت متباينة، إذ بلغ سعر البرتقال البلدي 30–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 35 جنيهًا، والتفاح من 35 حتى 40 جنيهًا، بينما تراوحت الجوافة بين 30 و35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 40 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 حتى 40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على تلك الأصناف خلال الإجازة الصيفية والمناسبات العائلية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد أسواق اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

مشغولات ذهبية

الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يتصدر الترند بسبب الأهلي.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

مدمرات أمريكية

ترامب أمر بتحريكها قرب فنزويلا.. ما هي مدمرات إيجيس؟

بالصور

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

المزيد