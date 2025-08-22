استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وسط إقبال واضح من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة بجميع مراكز المحافظة.

ويحرص أهالي الواحات يوميًا على متابعة أسعار الخضر والفاكهة والسلع الأساسية لرصد حركة السوق والتغيرات السعرية المستمرة، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو ممارسات الاحتكار، مع تكثيف الرقابة على الأسواق بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

واليكم أحدث أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعه وفقًا لحركة البيع والشراء التي شهدتها الأسواق صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم

سجلت أسعار الخضر اليوم الجمعة معدلات متوسطة تميل للانخفاض، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 15 و20 جنيهًا، والبطاطس بين 15 و20 جنيهًا، في حين وصلت الكوسة إلى 12–17 جنيهًا، وسجل الخيار البلدي ما بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة اليوم فجاءت متباينة، إذ بلغ سعر البرتقال البلدي 30–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 35 جنيهًا، والتفاح من 35 حتى 40 جنيهًا، بينما تراوحت الجوافة بين 30 و35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 40 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 حتى 40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على تلك الأصناف خلال الإجازة الصيفية والمناسبات العائلية.