مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

قال الشيخ طه النعماني، رئيس لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة، إن تجربته كممثل لمصر ودولة التلاوة في الخارج كانت مليئة بالمواقف المؤثرة، مؤكدًا على محبة الناس للقرآن الكريم حتى في البلدان التي لا تتحدث اللغة العربية.

وأوضح الشيخ طه النعماني، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن القرآن الكريم يملك قدرة فريدة على التأثير على القلوب، إذ قال: "سبحان الله، ربنا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأيًا كان لسان المستمع عند القرآن ينطق بالعربية حتى لو لم يفهم المعنى، يعي جمال الالتقاء الروحاني مع كلام الله".

وأشار الشيخ طه النعماني إلى أن استقبال أهل القرآن وأهل الأزهر في الخارج كان "أسطوريًا"، موضحًا أنه واجه لأول مرة في إحدى زياراته استقبالًا رسميًا شديدًا، مع توفير سيارات فخمة وأمن لحمايته أثناء انتقاله للفندق، تقديرًا لقيمة القرآن ودور سفراء دولة التلاوة.

الشيخ طه النعماني: لفت انتباهي في عدة دول الحب الكبير والتقدير العميق للقرآن الكريم

وأضاف الشيخ طه النعماني أن تجربته شملت عدة دول مثل جنوب أفريقيا وباكستان وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا، حيث لفت انتباهه الحب الكبير والتقدير العميق للقرآن الكريم من قبل الجماهير، حتى من الذين لا يفهمون اللغة العربية.

وأشار إلى حرارة الاستقبال بعد انتهاء الحفلات، حيث يحرص الجمهور على الالتقاء بالشيخ الذي جاء من مصر، بلد الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه التجارب تبرز عظمة القرآن الكريم وقيمته العالمية.