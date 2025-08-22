قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: صفات ترامب ستساعد في إعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا
إيقاف وغرامة.. عقوبات ساديو ماني بعد طرده بنصف نهائي السوبر السعودي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
باحث يكشف تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا
شادي محمد: هدفنا التتويج بكل البطولات
تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المحلة بالدوري
باحث: الجيش المصري القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على مواجهة الطموحات الإسرائيلية
مذبــ.ــحة غزة تهيمن على جلسات ملتقى ريميني.. ودراغي يحذر: أوروبا أصبحت متفرجا
بعد إعلانها رسميا| ننشر أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. حالات التصالح وضوابط التسوية
جوجل تضحي بالشحن العكسي في هواتف Pixel 10 من أجل تقنية Qi2 المغناطيسية
ديني

مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

أحمد سعيد

قال الشيخ طه النعماني، رئيس لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة، إن تجربته كممثل لمصر ودولة التلاوة في الخارج كانت مليئة بالمواقف المؤثرة، مؤكدًا على محبة الناس للقرآن الكريم حتى في البلدان التي لا تتحدث اللغة العربية.

وأوضح الشيخ طه النعماني، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن القرآن الكريم يملك قدرة فريدة على التأثير على القلوب، إذ قال: "سبحان الله، ربنا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأيًا كان لسان المستمع عند القرآن ينطق بالعربية حتى لو لم يفهم المعنى، يعي جمال الالتقاء الروحاني مع كلام الله".

وأشار الشيخ طه النعماني إلى أن استقبال أهل القرآن وأهل الأزهر في الخارج كان "أسطوريًا"، موضحًا أنه واجه لأول مرة في إحدى زياراته استقبالًا رسميًا شديدًا، مع توفير سيارات فخمة وأمن لحمايته أثناء انتقاله للفندق، تقديرًا لقيمة القرآن ودور سفراء دولة التلاوة.

الشيخ طه النعماني: لفت انتباهي في عدة دول الحب الكبير والتقدير العميق للقرآن الكريم

وأضاف الشيخ طه النعماني أن تجربته شملت عدة دول مثل جنوب أفريقيا وباكستان وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا، حيث لفت انتباهه الحب الكبير والتقدير العميق للقرآن الكريم من قبل الجماهير، حتى من الذين لا يفهمون اللغة العربية.

وأشار إلى حرارة الاستقبال بعد انتهاء الحفلات، حيث يحرص الجمهور على الالتقاء بالشيخ الذي جاء من مصر، بلد الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه التجارب تبرز عظمة القرآن الكريم وقيمته العالمية.

الشيخ طه النعماني رئيس لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة التلاوة

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

دراسة: القهوة في الصباح تعزز المزاج وتحفّز هرمون السعادة

سر فنجان القهوة الصباحي

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

