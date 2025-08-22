أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

يشهد جامع الفتوح بمدينة المعرفة في ولاية كيرالا الهندية، يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس، تنظيم احتفالية كبيرة والتبرك بالآثار الشريفة، وذلك في إطار فعاليات في حب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يُتوقَّع أن يحضر عشرات الآلاف من المحبين والذاكرين من مختلف أنحاء البلاد.

وتبدأ الفعاليات منذ صلاة الفجر بقراءة المدائح النبوية، في أجواء روحانية تعبّر عن الفرح بحبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم، ويُعد جامع الفتوح من أكبر المساجد في الهند، ويضم خزانة خاصة للآثار النبوية الشريفة، التي يتبرك بها الزوّار خلال هذه المناسبة.

منذ عام 2011، دأب القائمون على الجامع على إقامة هذه الاحتفالية في أول يوم اثنين من شهر ربيع الأول من كل عام، ليغدو اليوم محطة جامعة لآلاف العشاق والمهتدين الذين يتقاطرون من داخل كيرالا وخارجها.

إمام جامع الفتوح: الاحتفال يمثل ملتقى روحيا يجمع بين مدح خير الأنام والتذكير برسالته

وسيشارك في إحياء هذا الحدث نحو عشرين فرقة إنشادية من داخل الهند وخارجها، إلى جانب حضور واسع من العلماء والباحثين، وفي مقدمتهم كبار أعضاء جمعية علماء أهل السنة، وأساتذة جامعة مركز الثقافة السنية وفروعها المختلفة، تحت قيادة مفتي الديار الهندية.

وصرّح فضيلة الشيخ عبد الحكيم الأزهري إمام جامع الفتوح بأن هذا الاحتفال يمثل "ملتقى روحياً يجمع بين مدح خير الأنام والتذكير برسالته العالمية، في وقت أحوج ما يكون فيه العالم إلى هديه ورسالته.