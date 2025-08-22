الشيخ طه النعماني: مسابقة دولة التلاوة هدفها اكتشاف الأصوات والمواهب القرآنية

قال الشيخ طه النعماني، رئيس لجنة التحكيم بـ مسابقة دولة التلاوة، إن المشاركة في هذه المسابقة تمثل فرصة مميزة لاكتشاف المواهب القرآنية على مستوى مصر، مؤكدًا أنها تسهم في إظهار الأصوات النادرة وتشجيعها وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن مسابقة دولة التلاوة جاءت لأول مرة في مصر لتبحث عن المواهب في القاهرة والمحافظات والأقاليم، مشيرًا إلى أن أكثر من 14 ألف متسابق تقدموا للمسابقة، ليتم اختيار عدد محدود فقط لتلقي التدريب والتوجيه الصحيح. وأوضح أن الهدف ليس فقط الحفظ الكامل للقرآن، بل تنمية الموهبة الصوتية لدى المتسابقين وتعليمهم الأحكام القرآنية وكيفية توظيف الصوت بطريقة صحيحة تؤثر في مستمعيهم.

وأكد رئيس لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة أن مصر معروفة عالميًا بمدرسة التلاوة المصرية التي أسهمت في تعليم العالم فنون قراءة القرآن، موضحًا أن المسابقة تعمل على تعزيز هذا الإرث وإيصاله إلى العالم من خلال سفراء دولة التلاوة.

رئيس لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة: بدأت مشواري الإذاعي مبكرًا وواجت رهبة الميكروفون

وتحدث رئيس لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة عن تجربته الشخصية، قائلاً إنه بدأ مشواره الإذاعي مبكرًا وواجه رهبة ميكروفون الإذاعة، لكنه تعلم الاستماع والملاحظة، مستشهدًا بتأثره بصوت كبار القراء مثل الشيخ رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط، الذين شكلوا مدرسة صوتية أستفاد منها القراء الجدد.

وأكد رئيس لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة على أهمية المسابقة في تنقيب عن الأصوات النادرة وتدريبها، وتقديمها للعالم الإسلامي، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكل القائمين على تنظيم هذه المسابقة المباركة، والتي تساهم في نشر فن التلاوة المصرية وإبراز دور مصر الريادي في تعليم القرآن الكريم.