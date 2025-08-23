دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة

يعد الدعاء بعد صلاة الفجر هو أفضل وقت، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس في المصلى وترديد الذكر وقراءة القرآن والدعاء حتى شروق الشمس، والدعاء ليس له صيغة ثابتة، بل يمكنك الدعاء بأي كلمات سهلة تحبها وتمكّنك من الاستمرار، ولكن في السطور التالية نعرض لك دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب بأكثر من صيغة ويمكنك ترديده بعد صلاة الفجر.
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر
- اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.
- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ.
- اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأوََّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.
- اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.
- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.
دعاء بعد صلاة الفجر للرزق
ويمكن أيضا ترديد دعاء الرزق بعد صلاة الفجر على النحو التالي:
- اللهم أنت ربي، أشهد أن لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فلا يغفر الذنوب إلا أنت.. حيث أنه من قالها نهارًا، وهو موقنًا بها، فمات في اليوم ذاته قبل أن يحل المساء، فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الليل، وهو موقن بها، فمات قبل أن يستيقظ، فهو من أهل الجنة.
- إلهي إني أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير.
- اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل وسقم (تقال عند شرب ماء زمزم).
- اللهم يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا رحمٰن الدنيا والآخرة، ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. يارب أغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عمن سواك.
- اللهم أعوذ بك من الهم، والعجز، والحزن، والجبن، والكسل، والبخل، وغلبة الدين، وقهر الرجال.
- اللهم يا مالك الملك تهب الملك لمن تشاء وتسلب الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.