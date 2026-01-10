رئيس الاتحاد الكاميروني يساند لاعبي منتخب بلاده بعد الخروج من أمم أفريقيا

أ ش أ

وجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، خطاباً إلى لاعبيه بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي صفر-2 بدور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وقال “إيتو”: "رؤيتكم في حالة حزن تحطم قلبي، لكنني سأبذل جهداً لمنع نفسي من البكاء.. أريد أن أقول لكم: افتخروا بأنفسكم لما حققتموه في هذه المسابقة".

ونقل موقع "البطولة" المغربي، عن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قوله- داخل غرفة الملابس- "لا داعي للتصريحات الرنانة.. قوتنا تكمن فيكم كفريق.. شخصياً، أوجه لكم جزيل الشكر.. أعلم أن ملايين الكاميرونيين فخورون بكم؛ لقد رأينا فريقاً من الرجال".

وأضاف: "نحن ذاهبون للفوز بكأس أمم إفريقيا المقبلة.. يجب أن نستعد منذ الآن لأخذ الثأر.. يجب أن نفوز بكل مباراة في النسخة القادمة".