مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق



أكد مصطفى إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن بداية الفريق الأبيض هذا الموسم جيدة للغاية بسبب الاستقرار والانسجام.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يعيش هذا الموسم في بيئة صحية تساعد الفريق على التألق وهو الأمر الذي انعكس على النتائج حتى الآن، والفوز يمنح اللاعبين والجهاز الفني ثقة كبيرة وحالة معنوية عالية".

وأضاف: "الفوز دائما يساعد على التركيز والنجاح والفريق قدم أداء جيد للغاية أمام مودرن، والصفقات الجديدة مميزة للغاية وخوان ألفينا انسجم مع اللاعبين بشكل سريع".

وأوضح: "عدي الدباغ يحتاج للدعم والانسجام مع الفريق والمشاركة ستمنحه فرصة استعادة مستواه وثقته في نفسه خلال الفترة المقبلة".