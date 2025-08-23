فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

الأنيميا أو فقر الدم هي حالة تحدث عندما يقل عدد خلايا الدم الحمراء أو تركيز الهيموغلوبين عن المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في أنسجة الجسم.

تعتبر الأنيميا من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، وقد تكون بسيطة أو مؤشرًا على حالة صحية أعمق.

نكشف عن أسباب وأعراض وعلاج وتشخيص والوقاية من الأنيميا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هي أسباب الأنيميا؟

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان

نقص الحديد أكثر الأسباب شيوعًا

نقص الفيتامينات مثل فيتامين B12 أو حمض الفوليك

الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى أو الروماتيزم

فقدان الدم نتيجة النزيف الحيض الغزير، قرحة المعدة، الحوادث

مشاكل في نخاع العظم أو اضطرابات وراثية مثل الثلاسيميا

أعراض الأنيميا

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان

قد تختلف الأعراض حسب شدة الحالة، لكن من أبرزها:

التعب والإرهاق السريع

شحوب الوجه أو الجلد

ضيق في التنفس عند بذل مجهود بسيط

تسارع ضربات القلب

الدوخة أو الدوار

الصداع المتكرر

برودة الأطراف

تقصف الأظافر أو تساقط الشعر في بعض الأنواع

تشخيص الأنيميا

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان

يتم التشخيص عبر

فحص الدم الكامل CBC لقياس نسبة الهيموغلوبين وعدد خلايا الدم الحمراء

فحوصات إضافية حسب السبب المتوقع:

تحليل الحديد والفريتين

مستويات فيتامين B12 وحمض الفوليك

تحاليل وظائف الكلى أو الغدة الدرقية

علاج الأنيميا

يعتمد العلاج على السبب الرئيسي

1. الأنيميا بسبب نقص الحديد:

تناول مكملات الحديد الفموية أو الوريدية في الحالات الشديدة

تحسين النظام الغذائي بإدخال أطعمة غنية بالحديد مثل:

الكبد، اللحوم الحمراء، السبانخ، العدس، الحبوب المدعمة

2. أنيميا نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك:

مكملات عن طريق الفم أو الحقن

تناول أطعمة مثل: الكبد، البيض، منتجات الألبان، الخضروات الورقية

3. الأنيميا الناتجة عن الأمراض المزمنة:

معالجة المرض الأساسي مثل ضبط السكري أو الفشل الكلوي

قد يحتاج المريض إلى حقن الإريثروبويتين أو نقل دم

4. نقل الدم:

في الحالات الشديدة التي يكون فيها الهيموغلوبين منخفضًا جدًا أو تظهر أعراض حادة

الوقاية من الأنيميا