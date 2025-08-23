قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين
مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق
مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو
واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا
مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

أسماء عبد الحفيظ

الأنيميا أو فقر الدم هي حالة تحدث عندما يقل عدد خلايا الدم الحمراء أو تركيز الهيموغلوبين عن المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في أنسجة الجسم. 

تعتبر الأنيميا من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، وقد تكون بسيطة أو مؤشرًا على حالة صحية أعمق.

نكشف عن أسباب وأعراض وعلاج وتشخيص والوقاية من الأنيميا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هي أسباب الأنيميا؟

  • نقص الحديد أكثر الأسباب شيوعًا
  • نقص الفيتامينات مثل فيتامين B12 أو حمض الفوليك
  • الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى أو الروماتيزم
  • فقدان الدم نتيجة النزيف الحيض الغزير، قرحة المعدة، الحوادث
  • مشاكل في نخاع العظم أو اضطرابات وراثية مثل الثلاسيميا

أعراض الأنيميا

قد تختلف الأعراض حسب شدة الحالة، لكن من أبرزها:

  • التعب والإرهاق السريع
  • شحوب الوجه أو الجلد
  • ضيق في التنفس عند بذل مجهود بسيط
  • تسارع ضربات القلب
  • الدوخة أو الدوار
  • الصداع المتكرر
  • برودة الأطراف
  • تقصف الأظافر أو تساقط الشعر في بعض الأنواع

تشخيص الأنيميا

يتم التشخيص عبر

  • فحص الدم الكامل CBC لقياس نسبة الهيموغلوبين وعدد خلايا الدم الحمراء
  • فحوصات إضافية حسب السبب المتوقع:
  • تحليل الحديد والفريتين
  • مستويات فيتامين B12 وحمض الفوليك
  • تحاليل وظائف الكلى أو الغدة الدرقية

علاج الأنيميا

يعتمد العلاج على السبب الرئيسي

1. الأنيميا بسبب نقص الحديد:

  • تناول مكملات الحديد الفموية أو الوريدية في الحالات الشديدة
  • تحسين النظام الغذائي بإدخال أطعمة غنية بالحديد مثل:
  • الكبد، اللحوم الحمراء، السبانخ، العدس، الحبوب المدعمة

2. أنيميا نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك:

  • مكملات عن طريق الفم أو الحقن
  • تناول أطعمة مثل: الكبد، البيض، منتجات الألبان، الخضروات الورقية

3. الأنيميا الناتجة عن الأمراض المزمنة:

  • معالجة المرض الأساسي مثل ضبط السكري أو الفشل الكلوي
  • قد يحتاج المريض إلى حقن الإريثروبويتين أو نقل دم

4. نقل الدم:

في الحالات الشديدة التي يكون فيها الهيموغلوبين منخفضًا جدًا أو تظهر أعراض حادة

الوقاية من الأنيميا

  • اتباع نظام غذائي متوازن
  • الفحص الدوري خاصة للنساء الحوامل أو المرضى بأمراض مزمنة
  • علاج الأسباب المؤدية للنزيف أو سوء الامتصاص
أعراض الأنيميا الأنيميا أسباب الأنيميا علاج الأنيميا أعراض وعلاج الأنيميا فقر الدم نقص الحديد تشخيص الأنيميا الوقاية من الأنيميا

المزيد

