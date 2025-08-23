سعد لمجرد يشعل العلمين الجديدة بحضور كامل العدد و"لوك محير"| شاهد

أحيا المحيا ستار سعد لمجرد حفله الغنائي بالعلمين داخل "سكاي" بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية بالإضافة إلى حضور فني الشاعر أمير طعيمة والاعلامية ريهام سعيد والمنتج رامز سليمان.



ظهر سعد لمجرد كعادته بـ "لوك" مميز للبعض ومحير للآخرين حيث ارتدي قبعه وردي وقميص ابيض فضفاض وبنطلون اسود وكان في استقباله ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفل سكاي .

وبمجرد صعود سعد لمجرد على خشبة المسرح مرددًا أغنيته الشهيرة انت معلم .. تعالت هتافات وصيحات الترحيب بالنجم المغربي ..

من جانبه حرص سعد لمجرد علي تحية الحضور وأعرب عن سعادته دائما بالغناء فى مصر ورحب بمختلف الجنسيات العربية ممن طالبوه بالعديد من اغانيه الشهيرة وااتي قدم منها إنساي، انتى باغيه واحد ،أنا ماشي ساهل، انتى حياتى، بالإضافة إلى بنت السلطان لأحمد عدوية.