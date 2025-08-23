مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو

أطلق المطرب مصطفى شوقي أحدث أعماله الغنائية بعنوان 'بؤبؤ'، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع مايكل جمال.

وكشف مصطفى شوقي في لقاء لـ صدي البلد " 'بؤبؤ' تمثل امتدادًا لسلسلة من الأغاني التي بدأتها بـ'العقارب' ثم 'زي الدهب'، موضحًا أنها تجربة موسيقية جديدة اعتمدت على تراكيب لحنية وأفكار غير تقليدية، لكنها في الوقت ذاته قريبة من المستمع

تابع مصطفى شوقي: قضيت شهرين كاملين في البحث عن موسيقى مختلفة بالشراكة مع الموزع مايكل جمال، إلى جانب صياغة كلمات تحمل طابعًا خاصًا يتماشى مع روح العمل.

وأضاف: «أسم بؤبؤ، مناسب ويدخل في نفس إطار الأغنية، وجديد أيضًا على مسامع الناس، بمجرد أن وقعت عقد التعاون مع ريتشارد الحاج، عرضت عليه الأغنية، وتحمس لها لتكون البداية، وهو تعاون ليس تقليدي، بيننا ثقة وتفاهم، يترك لي حرية أختيار الأغاني وتنفيذها وهو بالنسبة للمبدع والفنان مريح، وأن كانت مسؤولية كبيرة، واتفقنا على تقديم مجموعة من الأغاني التراثية الفترة القادمة بشكل جديد».

تقول كلمات أغنية «بؤبؤ»: «ياقلبي دق دق دق، الحلوة سمباتيك تهل هلة، الناس بتبقى لمة، تمشي خطوة بس فجأة تبقى الفرجة حالة عامة، الحلوة سمباتيك تهل هلة، الناس بتبقى لمة، تمشي خطوة بس فجأة تبقى الفرجة حالة عامة، ساعة تيجي كده، ساعة تيجي كده، بدر بدور نوار، والننيين لؤلؤ، نظرة عينين سحار خطفت من عيني بؤبؤ، وياقلبي دق، الحلوة سندريلا وسط شلة، وعامله تان يحير، بيضا ولا سمرا ولا لونها طبيعي لو يغير».

وعن الجديد قال مصطفى شوقي : «أسجل حاليًا أغنيتين جديدتين، انتهي منها خلال أيام، بأفكار وكلمات وشكل ألحان مختلفة، أبعد فيها عن كل الأغاني التقليدية في السوق المصرية حاليًا».