قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين
مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق
مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو
واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا
مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو

الفنان مصطفى شوقي مع أوركيد سامي
الفنان مصطفى شوقي مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

أطلق المطرب مصطفى شوقي أحدث أعماله الغنائية بعنوان 'بؤبؤ'، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع مايكل جمال.

وكشف مصطفى شوقي في لقاء لـ صدي البلد "  'بؤبؤ' تمثل امتدادًا لسلسلة من الأغاني التي بدأتها بـ'العقارب' ثم 'زي الدهب'، موضحًا أنها تجربة موسيقية جديدة اعتمدت على تراكيب لحنية وأفكار غير تقليدية، لكنها في الوقت ذاته قريبة من المستمع

تابع مصطفى شوقي:  قضيت  شهرين كاملين في البحث عن موسيقى مختلفة بالشراكة مع الموزع مايكل جمال، إلى جانب صياغة كلمات تحمل طابعًا خاصًا يتماشى مع روح العمل.

وأضاف: «أسم بؤبؤ، مناسب ويدخل في نفس إطار الأغنية، وجديد أيضًا على مسامع الناس، بمجرد أن وقعت عقد التعاون مع ريتشارد الحاج، عرضت عليه الأغنية، وتحمس لها لتكون البداية، وهو تعاون ليس تقليدي، بيننا ثقة وتفاهم، يترك لي حرية أختيار الأغاني وتنفيذها وهو بالنسبة للمبدع والفنان مريح، وأن كانت مسؤولية كبيرة، واتفقنا على تقديم مجموعة من الأغاني التراثية الفترة القادمة بشكل جديد».

تقول كلمات أغنية «بؤبؤ»: «ياقلبي دق دق دق، الحلوة سمباتيك تهل هلة، الناس بتبقى لمة، تمشي خطوة بس فجأة تبقى الفرجة حالة عامة، الحلوة سمباتيك تهل هلة، الناس بتبقى لمة، تمشي خطوة بس فجأة تبقى الفرجة حالة عامة، ساعة تيجي كده، ساعة تيجي كده، بدر بدور نوار، والننيين لؤلؤ، نظرة عينين سحار خطفت من عيني بؤبؤ، وياقلبي دق، الحلوة سندريلا وسط شلة، وعامله تان يحير، بيضا ولا سمرا ولا لونها طبيعي لو يغير».

وعن الجديد قال مصطفى شوقي : «أسجل حاليًا أغنيتين جديدتين، انتهي منها خلال أيام، بأفكار وكلمات وشكل ألحان مختلفة، أبعد فيها عن كل الأغاني التقليدية في السوق المصرية حاليًا».

مصطفى شوقي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق وفني صحي64.3% 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات

12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟

12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: الصادرات الزراعية نموذج للنجاح ويجب تعميم التجربة فى قطاعات الإنتاج

قانون العمل

قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيينات بالقطاع الخاص

القطاع الزراعي

خبير: طفرة الصادرات الزراعية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار

بالصور

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد