طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين
مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق
مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو
واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا
مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية

حسام الفقي

تستعد جامعة حلوان  للمشاركة في فعاليات معرض التعليم العالي – الجامعات المصرية في نسخته الثالثة بدولة نيجيريا الفيدرالية،تحت شعار« ادرس في مصر»، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،والمقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٥.

يأتى ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان ومؤسسة أخبار اليوم ،وتقام فعاليات المعرض في أربع مدن نيجيرية رئيسية هي: أبوجا، كانو، زاريا، وكادونا، وتأتي مشاركة جامعة حلوان  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتنظيم وتنسيق الدكتورة نجلاء ضياء مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية التابع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويمثل جامعة حلوان في المعرض الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور إسلام عبادة نائب مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية.

وبحضور السفير محمد فؤاد السفير المصرى فى نيجيريا وأعضاء البعثة الدبلوماسية وأعضاء الجالية المصرية فى نيجيريا.


وتسعى جامعة حلوان  من خلال هذه المشاركة إلى استقطاب الطلاب الوافدين من القارة الإفريقية، لما تحتويه من برامج أكاديمية متميزة تُدرس بلغات مختلفة، لتناسب احتياجات الطلاب في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، بما يواكب التطورات العالمية في التعليم العالي، كما تولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بمبادرة "ادرس في مصر" التي تتبناها الدولة، حيث يمثل استقطاب الطلاب الوافدين وتطوير السياحة التعليمية أحد المحاور الاستراتيجية التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رعاية ودعمًا كاملين، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، صرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المعارض الدولية فالتعليم هو جسر للتواصل الثقافي والحضاري، وهذه الفعاليات تمنحنا فرصة لتعريف الطلاب ببرامجنا المتميزة وبمستوى التعليم في مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الطلاب الدوليين إلى جامعتنا، لتفردها ببرامج أكاديمية متطورة في تخصصات متعددة، تجعلها في مصاف الجامعات العالمية المرموقة، مدعومة ببنية تحتية تعليمية وبحثية قوية، بالإضافة إلى عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية، وهو ما يمنح طلابها فرصًا مميزة للتبادل الأكاديمي والانخراط في مشروعات بحثية مشتركة تعكس مكانة الجامعة المتميزة على الساحة العالمية.

ويهدف المعرض إلى الترويج للفرص التعليمية المتميزة التي تقدمها الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور في نيجيريا ببرامج الدراسة في مصر، بما في ذلك البرامج الأكاديمية الدولية والتخصصات الحديثة التي تقدمها جامعة حلوان  في المجالات المختلفة، وكذلك تعريف الطلاب وأولياء الأمور في نيجيريا بالفرص التعليمية المتاحة في مصر، بما يعزز فرص التعاون الأكاديمي ويشجع على زيادة أعداد الطلاب الوافدين.

وتأتي هذه المشاركة متسقة مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم العالي في قلب استراتيجيتها للتنمية المستدامة، من خلال تحسين جودة التعليم، وزيادة القدرة التنافسية للجامعات المصرية، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التعليم والبحث العلمي.

