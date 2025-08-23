واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع



ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أصدرت قرارا بإقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع بعد تقرير يناقض ادعاء ترامب بشأن منشآت إيران النووية.

وكان في وقت لاحق ؛ صرح مسؤول دفاعي أمريكي كبير في وقت سابق ، بأنه ستتم إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع، ويأتي القرار ضمن سلسلة إقالات شملت عددا من كبار الضباط هذا العام.

وجاءت إقالة الجنرال جيفري كروس الذي ترأس وكالة استخبارات الدفاع منذ بداية عام 2024، بعد أن أصدرت الوكالة تقييما أوليا أفاد بأن الضربات الأمريكية على إيران أدت إلى تأخير برنامجها النووي لبضعة أشهر فقط.

وتناقض التقييم الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع، مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات دمرت المواقع النووية الثلاثة المستهدفة بالكامل، ما أثار غضبه ومسؤولين داخل إدارته.