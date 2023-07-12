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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية 2023 بجامعة عين شمس

الملتقي التدريبي
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية

اختتمت اسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية للجامعة والذي استمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٨ الي ١٠ يوليو بقاعة المؤتمرات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية - طلبة والتي حظيت مؤخرا بالعديد من الفعاليات الهامة.

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب

وبحضور أ إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير عام قطاع مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام علي المدن الجامعية الذي تلقى من أ.د حاتم ربيع الشكر على ما بذله من جهد انعكس على خروج الملتقى بهذا الشكل المشرف.

وتحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من اجل مصر بجامعة عين شمس و الدكتور سامح عوض الله الأستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة و طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب وماهيتاب مجدي مدير إدارة الاسر و الاتحادات الطلابية


و ذلك بمشاركة ١٠٠ طالب من مختلف كليات الجامعة تم تدريبهم علي مهارات القيادة ، العمل الجماعي ، التخطيط الاستراتيجي ، الابداع ، كيفية التعامل مع انماط الشخصيات المختلفة ، مهارات التواصل الفعال ، العرض و التقديم و الذكاء التصميمي.

و اكد الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر علي قيام الاسرة بالعديد من الانشطة الفعالة علي مستوي الكليات و علي مستوي الجامعة كما اكد علي استمرارية الاسرة في بناء و اعداد الكوادر الطلابية بما يتماشى مع رؤية جامعة عين شمس النابعة من رؤية مصر ٢٠٣٠

واشار الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة الى سعادته بنجاح هذا الملتقي والذي حقق الهدف منه من  تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب ومنها مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل والعرض والتقديم والتخطيط بالاضافة الى حل المشكلات واتخاذ القرارات وهو ما يحقق لجامعة عين شمس الريادة دائما في مجال الأنشطة الطلابية.


هذا وقد ابدى أ طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب فخره بما لمسة خلال الملتقي من وعي وثقافة 
الطلاب المشاركين في الملتقى فهم قادرون على رؤية إيجابيات الأفراد ومواهبهم، وسعادته بما قدمه المحاضرون من افكار تضمنتها المحاضرات والورش بهدف دفع الطلاب الى تعزيز طموحهم وتقديم أفضل ما لديهم.


هذا وقد تم اختيار ٤٠ متدرب من الملتقي ليقوموا بدور السواعد الطلابية في برامج اعداد القيادات الطلابية لجامعة عين شمس و التي ستعقد في المدينة الشبابية بابو قير و تستهدف اعداد ٤٥٠ كادر طلابي من مختلف كليات الجامعة و تدريبهم علي المهارات الحياتية المختلفة و اهمية الانشطة الطلابية.

 

الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية12
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية12
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الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية8
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الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية7
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الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية6
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الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية5
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية4
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية4
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية3
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية3
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية2
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية2
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية1
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية1
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية
الملتقي التدريبي لاعداد الكوادر الطلابية
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