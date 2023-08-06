قدم الآن.. وظائف خالية بإعلان القوى العاملة

يقدم موقع صدي البلد، كيفية التقديم لفرص العمل الخالية التي تعلنها وزارة القوي العاملة، عن توفر الكثير من الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص بمحافظات الجمهورية المختلفة.

كيفية التقديم بالوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة

وأوضحت وزارة القوي العاملة، أن هناك 2387 فرصة عمل في 36 شركة بداخل 9 محافظات، وجاءت تفاصيل التقديم والشروط كالتالي:

التوفيق للاستثمار

شركة التوفيق للاستثمار توفر عدد 10 فرص وظائف خالية لـ عامل خياطة

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط ولا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا

المصرية للصناعات

توفر شركة المصرية للصناعات فرص وظائف خالية لـ عدد 10 عمال خياطة حاصلين على مؤهل متوسط

ولا يتجاوز عمرهم 35 عامًا

بلازا للملابس الجاهزة

يوفر مصنع بلازا للملابس الجاهزة فرص وظائف خالية لـ عدد 50 عامل خياطة

من حملة المؤهلات المتوسطة شريطة أن يُجيد القراءة والكتابة

ويتراوح عمره بين 18 و40 عامًا

جي إن تي

توافر عدد 10 وظائف خالية في مصنع جي

5 مشرفي إنتاج

5 خياطي جوكر

منوهة بأن تلك الفرص تتوفر للحاصلين على مؤهل متوسط وتتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا

خبرة بين 2 :5 سنوات، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

سكاي تكس للملابس الجاهزة

مصنع سكاي تكس للملابس الجاهزة يوفر عددًا من فرص الوظائف الخالية لحملة المؤهلات المتوسطة الذين لا تزيد أعمارهم على الـ35 عامًا، ويُحدد الراتب حسب المقابلة، وذلك في هذه التخصصات:

20 عامل خياطة.

10 عامل جودة.

10 عامل تعبئة.

5 عامل تشطيب.

سي آر إس دينيم جارمينتس إيجيب للملابس

مصنع سي آر إس دينيم جارمينتس إيجيب للملابس يوفر عدد 52 فرصة وظائف خالية

-2 مهندس مؤهل عال

- 50 عامل خياطة

للباحثين عن فرص العمل سواء من الذكور أو الإناث الحاصلين على مؤهل متوسط

تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا

طريقة التقديم للوظائف الخالية

التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر.