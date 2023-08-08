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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدم الآن.. وظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية ، حيث أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 36 شركة قطاع خاص على مستوى 9 محافظات لشغل 2387 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر  أغسطس  2023  الجاري.

الوظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

ويقدم موقع صدى البلد، شروط الحصول على تلك الوظائف والاوراق المطلوبة، وموعد ومكان التقديم، والاعداد المتاحة للتوظيف.

المحافظات المتاحة فيها الوظائف الحالية

فرص عمل جديدة ،متوفرة في 9 محافظات، هي :-

 القاهرة، والشرقية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية ، والمنيا ، والوادي الجديد.

التخصصات  المتاح بها فرص العمل

التخصصات جاءت كالتالي: أخصائي تمويل،ومعلمون جميع التخصصات  ، وخدمة عملاء ، ومهندسو جودة وميكانيكا وميكاترونكس ، ومحاسبون ، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات ، ومشرفو إنتاج ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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وظائف لذوى الهمم بالمحافظات

وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية،  فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .
 

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة، بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها.

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