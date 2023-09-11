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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن سيطرتها على 4 منصات للتنقيب عن النفط والغاز

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

أعلنت القوات الأوكرانية اليوم الاثنين أنها تمكنت من استعادة السيطرة على أربع منصات للتنقيب عن النفط والغاز ذات أهمية استراتيجية تقع في البحر الأسود بالقرب من شواطئ شبه جزيرة القرم التي صارت تابعة لروسيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وقالت المخابرات العسكرية، المعروفة أيضًا باسم GUR "خلال العملية، تمكنت القوات الخاصة من الاستيلاء على غنائم قيمة: مخزون من ذخيرة طائرات الهليكوبتر من نوع NAR (صواريخ جوية غير موجهة)، بالإضافة إلى رادار نيفا، الذي يمكنه تتبع حركة السفن في البحر الأسود". 
ونشروا مقطع فيديو لجنود أوكرانيين يقفون على المنصات في البحر الأسود. وتشن أوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي.
في أواخر الشهر الماضي، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن مناوشات وقعت بين القوات الروسية والأوكرانية حول المنصات بين شبه جزيرة القرم وأوديسا.  

“خلال إحدى مراحل هذه العملية، دارت معركة بين القوات الخاصة الأوكرانية على متن زوارق وطائرة مقاتلة روسية من طراز Su-30. نتيجة المعركة، تضررت الطائرة الروسية واضطرت إلى التراجع”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية والأوكرانية سيطرت بشكل مؤقت على منصات الحفر .

 

 

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