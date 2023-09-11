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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع الإجراءات التنفيذية لتوصيل خط الغاز الطبيعي لمركز ومدينة دكرنس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد اجتماع للمتابعة والوقوف على آخر  الاجراءات التنفيذية لتوصيل خط الغاز الطبيعي لمركز ومدينة دكرنس .

وقال  "مختار" أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية علي كافة الجهود المبذولة من اجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتلبية مطالبهم في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار " المحافظ " الي أن الخط الجديد يساهم في تسهيل توصيل خدمة الغاز الطبيعي لجميع مراكز الشمال بنطاق محافظة الدقهلية وتشمل كلا من ( المنزلة والجمالية والمطرية وبني عبيد ومنية النصر وميت سلسيل والكردي ) .

ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين الغاز والري لتحديد افضل المسارات حتي لا يكون هناك تعارض بين خطوط الغاز والصرف الزراعي المغطي حفاظاً علي المال العام .

وأشاد " المحافظ " بدور وزارة البترول وعلي رأسها وزير البترول  والتنفيذيون القائمون علي العمل بها وجهودهم المتواصلة بشأن تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لمدن ومراكز الدقهلية وجميع مدن ومراكز الجمهورية .

وأشار " مختار " الي ان المحافظة ومن خلال كافة اجهزتها التنفيذية تبذل كل الجهود مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ خطط الدولة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الدكتور أيمن مختار وجدي الجرواني مراكز الدقهلية

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